Lakers'ta Lonzo Ball en az bir ay yok



İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ta Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Lakers'ın Houston Rockets'a 138-134 kaybettiği maçta sakatlanan 21 yaşındaki Ball'un sol ayak bileğinde 3. derece burkulma tespit edildiği bildirildi. Genç oyun kurucunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu sezon 47 maça çıkan Ball, 9,9 sayı, 5,4 asist, 5,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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