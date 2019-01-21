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Lakers'ta Lonzo Ball en az bir ay yok

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:05
Lakers'ta Lonzo Ball en az bir ay yok


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ta Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Lakers'ın Houston Rockets'a 138-134 kaybettiği maçta sakatlanan 21 yaşındaki Ball'un sol ayak bileğinde 3. derece burkulma tespit edildiği bildirildi.

Genç oyun kurucunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bu sezon 47 maça çıkan Ball, 9,9 sayı, 5,4 asist, 5,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:05
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