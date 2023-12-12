“Laikus teyze”nin şu yaptığına bakın hele! O detay dikkat çekti

Hikmet Genç, Filistin için düzenlenecek bir program ile ilgili broşür dağıtan genç kadına saldıran “cumhuriyet teyze”yi köşesine taşıdı. “Laikus teyze”nin, saldırı anında "Ben Kemalistim!.." demesinin dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Genç, “Yani yetkili!.. (Ya da mazereti var!..) Kemalist dediğin Müslüman'a tokat atabilir, peçe açabilir, başörtüsünü parçalayabilir” diyerek ironik bir göndermede bulundu. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Filistin için düzenlenecek bir program ile ilgili broşür dağıtan genç bir kadına saldırmışlar.

Saldıran kişi tipik bir cumhuriyet teyze! Laikçilik refleksiyle broşür dağıtan genç kadının peçesini açıyor, ardından tokat atıyor.

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Saldırıya uğrayan genç kadın; "Artık pısırık Müslümanlar yok karşınızda. Polis gelecek ve ben senden şikayetçi olacağım" deyince kökten laik cumhuriyet teyze topukluyor. Lakin giderken araya o cümleyi de sokuşturmayı ihmal etmiyor laikus teyze.

"Ben Kemalistim!.."

Yani yetkili!.. (Ya da mazereti var!..) Kemalist dediğin Müslüman'a tokat atabilir, peçe açabilir, başörtüsünü parçalayabilir!

"Kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim" diyen ultra laik 'duayen dallama' akıllara geliyor.

Baklava desenli süveter giyen bir erkek de, herhangi bir kadını dövebiliyordu değil mi?

Yeter ki Kemalist ol!..”