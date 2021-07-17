Laiklik elden gidiyor(!) Uğur Dündar 'Allah' deyip dua etti!

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28 Şubat'ın medya tetikçisi Uğur Dündar, düne kadar namaz kılan öğrencileri fişleyip suç işliyormuş gibi verirken bugün ‘Allah’ deyip dua etti.

Namaz kılan öğrencileri fişliyordu

Türkiye tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbe sürecinde Cuma namazı kılan öğrencileri 'skandal' bir haber şeklinde sunan Uğur Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, iki yüzlü tavrını gösterdi.

Okullarda namaz kılan öğrencilerin peşinde koşturan ve onları fişleyerek ‘suç’ unsuru gibi gösteren Uğur Dündar, Twitter hesabından, “Allah'tan en büyük dileğim, bir gün bu milletin yüzünün güldüğünü görmek!..” paylaşımında bulundu.

Uğur Dündar'ın 'laiklik elden gidiyor' çığırtkanlığı

Bir yandan AK Parti hükümetinin, eski Türkiye'de hakları gasp edilen Müslümanlar lehine çıkardığı kararlarla ilgili 'laiklik elden gidiyor' çığırtkanlığı yapan Uğur Dündar, bir yandan da İslam'la alakalı paylaşımlar yapıyor. Daha önce de sosyal medya hesabından hadis-i şerif paylaşımı yapan Dündar, arşivini bilenler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Öte yandan Uğur Dündar'ın bu iki yüzlü tavrı, sokak röportajında yaşlı bir amcanın, "Emperyalizm uşakları; takke yasağı, eşarp yasağı, üniversitelerde başörtüsü yasağı diyerek yıllarca milleti oyaladı. AK Parti gelince 'laiklik elden gidiyor, irtica geliyor' dediler" şeklinde tüm Türkiye'nin hayran kaldığı ifadeleri hatırlattı.