'Laiklik Elden Gidiyor’ Bildirisine Tepki: 168 Sembol mü?

Dernek Genel Başkanı Turgay Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada bildiride özellikle “168” sayısının tercih edilmesine dikkat çekerek, bunun tesadüf olmadığını ve ciddi bir zihniyet okuması yapılması gerektiğini vurguladı.

Yazıcı, açıklamasında şu soruları yöneltti:

“168 sayısının hukuken ve anayasal olarak hiçbir anlamı yokken neden özellikle bu rakamda durulmuştur?

Bu bir tesadüf mü, yoksa bilinçli bir sembolik tercih midir?”

“1688 Göndermesi mi Yapılıyor?”

Açıklamada, 168 sayısının Batı siyasal tarihinde, onlara göre 1688 Şanlı Devrimi’ne işaret ettiğine dikkat çekilerek, bu dönemin dinin kamusal alandan tasfiye edilmesini meşrulaştıran seküler kırılmanın sembolü olduğu ifade edildi.

Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye’yi kendi tarihinden ve milletinin inancından koparmaya yönelik zihinsel bir hazırlık mı yapılıyor? Yoksa kamuoyu, yeniden korku diliyle hizaya mı sokulmak isteniyor?”

Açıklamada, söz konusu bildirinin 28 Şubat sürecinde kullanılan dil ve yöntemlerle büyük benzerlik taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Biz bu dili tanıyoruz. ‘Laiklik elden gidiyor’ diyerek inançlı insanları fişleyenleri, ‘Cumhuriyet tehlikede’ diyerek millet iradesini baskılayanları, ‘Modernlik’ adına başörtüsünü, ezanı ve inancı hedef alanları bu millet unutmadı.”

Dernek açıklamasında, laikliğin ideolojik bir araç hâline getirilmesine sert tepki gösterilerek şu vurgular yapıldı: “Laiklik, 168 kişinin ideolojik korkularına emanet edilemez. Laiklik, milletin inancıyla kavga ederek değil, hukuku esas alarak yaşar. Bu ülkenin problemi laiklik değil; laikliği ideolojik bir sopa hâline getiren vesayetçi zihniyettir.”

Açıklamanın devamında Türkiye’nin geçmişte yaşanan vesayet dönemlerine geri dönmeyeceği net bir dille ifade edildi:

“Türkiye 28 Şubat’a geri dönmeyecek. Millet, korku bildirileriyle hizaya sokulamayacak. İnanç, bu topraklarda bir tehdit değil; bu milletin mayasıdır.”

Açıklamanın sonunda kamuoyuna bir kez daha soru yönelten Yazıcı, şu ifadelerle çağrıda bulundu:

Bu bir işaret mi, bir hazırlık mı, yoksa eski bir senaryonun yeniden ısıtılması mı? Kimse bu millete geçmişin karanlık korkularını yeniden yaşatmaya kalkmasın.” Yazıcı açıklamasının sonunda, “Laiklik; korkuyla değil hukukla, vesayetle değil millet iradesiyle, yasaklarla değil özgürlükle korunur” dedi.