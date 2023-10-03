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Siyaset 'Laiklik elden gidiyeah' amca HÜDAPAR'a geçti
Siyaset

'Laiklik elden gidiyeah' amca HÜDAPAR'a geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-03 09:54:00 -
'Laiklik elden gidiyeah' amca HÜDAPAR'a geçti

Sosyal medyada "Laiklik elden gidiyor" sözü ile viral haline gelen Süleyman amca HÜDAPAR'a geçti.

Sosyal medyada "Laiklik elden gidiyor" sözü ile viral haline gelen Süleyman amca HÜDAPAR'a geçti.

İstanbul Üsküdar'da 24 Haziran seçimleri ile ilgili verdiği sokak röportajında, CHP'lilerin sözde laiklik takıntısını kendine has üslubuyla, "Laiklik elden gidiyeah" diyerek tiye alan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Süleyman amca ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Fenomen haline gelen Süleyman amca HÜDAPAR'a geçti.

Daily Ummah
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