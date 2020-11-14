Laiklik bahane dertleri İslâm

Batıdaki İslam ve Müslüman düşmanlığı tırmanırken sağduyulu Avrupalılar, buna tepki gösterip önemli itirafta bulunuyorlar. Fransa, Avusturya, Hollanda ve Danimarka’nın başını çektiği İslam düşmanlığının laiklik olmadığını belirten Fransız muhalif lider çarpıcı ifadeler kullandı.



Fransa’da BFMTV kanalına konuşan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, “Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor” dedi. Müslümanlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Melenchon, Müslümanlara hep şüpheyle bakmaya son verilmesini istedi.



Avusturya'da tepkiler bitmiyor



Avusturya’da “siyasal İslam’ı” suç olarak tanımlamaya hazırlanan iktidara tepki gösteren siyasetçi ve uzmanlar, hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Avusturya Halk Partisinin (ÖVP), bu girişimle İslam ve Müslümanları hedef gösterdiği görüşünde.



Hristiyanları da yasaklayın



Alman Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Sergey Lagodinsky, sosyal medya hesabından, Başbakan Kurz’un Avusturya’da siyasal İslam’ın suç teşkil eden unsur olarak kabul edileceği yönündeki açıklamasını paylaşarak, siyasal Hristiyanlığın da suç olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Lagodinsky, “Böylelikle Avusturya’nın bütün hapishanelerini Almanya’daki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) üyeleri doldurur” dedi.



Alman hukukçu, gazeteci ve yazar Ronen Steinke, Süddeutsche Zeitung’da kaleme aldığı makalede, “Avusturya hükümeti bir eylemi değil bir görüşü suç olarak tanımlamak istiyor. Açıkçası bu yalnız Avusturya yasalarına göre değil Avrupa Birliği (AB) prensiplerine de karşı. Bir devlet insanları düşüncelerinden ötürü hapsetmek istiyor. Bu korkunç bir fikir” diye yazdı.

MÜSLÜMANLAR CEZALANDIRILIYOR

Avusturyalı gazeteci ve yazar Wilhelm Langthaler, iktidarın İslam ve Müslümanları düşman olarak gördüğünü belirterek, “İktidar, Müslümanları düşman olarak tanımlıyor ancak açıkça ifade edemiyor. Bu yasa tasarısı eylemleri değil, düşünceleri cezalandırmak istiyor. Ne olduğunu kimsenin bilmediği siyasal İslam bütün Müslümanları kapsıyor olabilir. Böylelikle keyfi bir şekilde bütün Müslümanlar rahatlıkla suçlanabilecek” şeklinde konuştu.

Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting de Avrupa’da çok sayıda partinin ya programında ya da isminde açık bir şekilde Hristiyan ifadesinin kullanıldığına işaret ederek, “Neden siyasal Hristiyanlığa izin verilirken, siyasal İslam suç olarak tanımlanıyor?” ifadesini kullandı.