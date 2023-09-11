Laiklik ayarı veren müftüye, anlamlı tepki! Yemek tarifi mi vereceğiz?

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, imamlara laiklik ayarı veren Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun’a anlamlı sözlerle tepki gösterdi.

Zonguldak’ta bir camide öğle namazı vaazı sırasında “Voleybolcu da olsa basketbolcu da olsa güreş yapan bir kimse de olsa başarıya ulaşmak için gayret gösteriyorsa Allah’ın yardımını bekliyorsa Allah’ın razı olduğu şekilde giyinmesi beklenir.” ifadelerini kullanan bir imam için il müftüsü Aşır Durgun laiklik ikazında bulunmuştu.

Müftü Aşır Durgun tepki çeken o uyarısında şunları söylemişti:

“Biz diyanet işleri başkanlığı olarak anayasanın 36. Maddesinde ifade edildiği gibi ve laiklik çerçevesinde her türlü siyasi düşüncenin dışında kalarak milletçe birlik ve bütünlüğü esas alarak kanunda bize verilen görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Milletimizin gururu olmuş milli sporcularımız hakkında hedef gösterilerek böyle bir konuşma yapılması kabul edilemez. Ama görevlimiz de böyle bir şey yapmadığını sadece genel ifadeler kullandığını söyledi. Biz görevlimize gerekli ikazımızı yaptık. Bundan sonra yanlış anlaşılmalara vesile olabilecek bu tarz ya da güncel konuları kürsüye getirmemenin gerekli olduğunu bu konuda daha dikkatli olması gerektiği konusunda gerekli uyarımızı yaptık.”

Vaazların laikliğe uygun olmasını söyleyen Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun’a bir tepki de Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül’den geldi.

Müftü Durgun’a dikkat çekici sözlerle yüklenen Gül, “Biz hizmetlerimizi laikliğe göre değil Kur’an ve sünnete göre yürütürüz. Laikliği esas alan bir kurum İslam’ın hiçbir hükmünü anlatamaz. Tesettürü, sapkınlığı, faizi anlatamayacaksak ne anlatacağız? Yemek tarifi mi vereceğiz? Bu nasıl bir anlayıştır!” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

haksöz