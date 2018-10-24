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Laikçilerin iğrenç iftiraları bitmiyor: Bu kez "geneleve müftü yardımcısı atandı" yalanını ortaya attılar!

İslam'a saldırmak için müftü, müezzin ve imam gibi makamlara sürekli çamur atan laikçi kesimler bir iğrençliğe daha imza attı. Adana'da operasyon yapılan bir geneleve müftü yardımcısı atandığı yalanını ortaya attı. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 21:08
Laikçilerin iğrenç iftiraları bitmiyor: Bu kez "geneleve müftü yardımcısı atandı" yalanını ortaya attılar!

Sosyal medyada Mehmet Uysal isimli bir müftü yardımcısının Adana'da bir geneleve kayyım olarak atandığı iddiasının kısa sürede yalan olduğu çıktı. 

Teyit.org'da yer alan habere göre, Kaç Saat Oldu isimli bir hesap tarafından "Adana'da devletin el koyduğu geneleve, kayyım olarak müftü yardımcısı Mehmet Uysal atandığı anlaşılalı birkaç saat oldu." yalanı ortaya atıldı. 

Mehmet Uysal Tokat’ta görevli bir müezzin

Müftü yardımcısı olduğu belirtilen Mehmet Uysal’ın Adana’daki geneleve kayyım olarak atandığı iddiası doğru değil. Adana İl Müftülüğünde söz konusu isimde çalışan bir görevli yok. Mehmet Uysal ise Tokat’ta bulunan Sanayi Camisi’nde 16 yıldır müezzinlik yapan ve hala bu görevini sürdüren bir din görevlisi.

Adana İl Müftülüğünün internet sitesinde kurum bünyesinde çalışan kişilerin listelendiği bir sayfaya ulaşmak mümkün. Listede yer alan müftü yardımcıları incelendiğinde Mehmet Uysal isimli bir çalışanın olmadığı görülebiliyor. Buna ek olarak müftülük ile görüşen teyit.org Adana İl Müftülüğünün herhangi bir biriminide bahsi geçen isimde bir kişinin olmadığı bilgisine de ulaştı.

Ancak internette yapılan arama sonucunda Mehmet Uysal isimli bir kişinin Tokat Sanayi Camisi’nde görevli olduğu bilgisine rastlanabiliyor. Tokat İl Müftülüğü’nde görevli personelin yer aldığı listede, Mehmet Uysal’ın Sanayi Camisi’nde görev yaptığı ve isminin yanında “Müezzin-Kayyım” şeklinde bir ifade olduğu görülebiliyor.

Bunun üzerine konu hakkında Tokat İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada söz konusu personelin yaklaşık 15 yıldır Tokat’taki Sanayi Camisi’nde müezzin olarak görev yaptığını ve Adana’daki geneleve kayyım olarak atanma gibi bir durumunun olmadığını öğrendi.

İddiada ismi geçen Mehmet Uysal, söz konusu iddianın doğru olmadığını, kendisinin yaklaşık 15 yıldır Tokat’taki Sanayi Camisi’nde görevli olduğunu ve Adana’daki geneleve kayyım olarak atanması gibi bir durumun gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Müftü yardımcısı olmadığının da altını çizen Uysal ayrıca, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan paylaşımlar hakkında yasal yollara başvuracağını da belirtti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 21:08
  1. Tokat
  2. Adana
  3. Mehmet Uysal
  4. geneleve müezzin atandığı iddiası

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