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Gündem Laikçiler mutlu musunuz? Yine alkol belası yine dehşet!
Gündem

Laikçiler mutlu musunuz? Yine alkol belası yine dehşet!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 21:59:00 - 2024-04-24 22:34:13
Laikçiler mutlu musunuz? Yine alkol belası yine dehşet!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde bir kahvede çıkan kavgada, alkollü olduğu öğrenilen şahıs 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı.

Laikilerin özendirdiği alkolü kullanan şahıslar Sakarya'da dehşet saçtı.

Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan pasajın içerisindeki kahvede M.Y. (27) ve B.A. (33) ile alkollü olduğu öğrenilen H.B. arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, H.B. yanında bulundurduğu silah ile M.Y. ve B.A.’yı yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, iki kişiyi vurarak yaralayan H.B. isimli şahsı, olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
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