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Gündem Laikçi yobazlar tarafından ölümü istismar edilen Enes Kara'nın annesinden ilk açıklama!
Gündem

Laikçi yobazlar tarafından ölümü istismar edilen Enes Kara'nın annesinden ilk açıklama!

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin ilk kez konuşan annesi Hatice Kara, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını belirterek tepki gösterdi. Anne Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 17:30:00 - 2022-01-14 17:42:41
Laikçi yobazlar tarafından ölümü istismar edilen Enes Kara'nın annesinden ilk açıklama!

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın annesi Hatice Kara, oğlunun ölümünün ardından bir açıklamada bulundu.

"Kamuoyu algısı yürütülüyor"

Anne Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu.

"Katil olarak bile itham edildik"

Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik.

"Siyasimalzeme konusu edildik"

Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik" ifadelerini kullandı.

"Bunalım sonucunda intihar etti"

Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes Kara'nın yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini belirtti.

"Gerekli hukuki süreç takip edilecek"

Olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktaran Ceylan, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek." diye konuştu.

Baba Mehmet Kara: Evladımı ölüme cemaat değil, ateizm sürükledi

Yeniakit.com.tr'den Taha Emre Özdemir'e konuşan Enes Kara’nın babası Mehmet Kara, bazı medya kuruluşlarının intihar eden 20 yaşındaki evladı üzerinden yürüttükleri İslam düşmanlığına tepki göstererek, “Her anne-baba evladının vefatına üzülür ama bu üzüntünün yanında aile değerlerimize ve inançlarımıza saldırının olması bizi daha da perişan etti. Evladım Enes’i manevi boşluğa sürükleyen cemaat değil, ateist arkadaşları oldu” dedi. Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes, bir binanın 7. katından atlayarak intihar etti. Enes Kara’nın intiharı Türkiye’nin gündemine yerleşirken; yaşanan münferit bir olay üzerinden malum çevreler yine İslam dinini hedef aldı.

İslam karşıtlarına tepki gösterdi

Akit’e konuşan Enes’in babası Mehmet Kara, evladının ölümü üzerinden yürütülen cemaat ve tarikat düşmanlığına tepki gösterdi. “Ben 28 yıldır Risale-i Nur okuyorum” diyen acılı baba, şunları dile getirdi: “Çevremde hiç böyle bir olay görmedim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin kitaplarında intihara teşvik edici, insanı hayattan soğutan, yaşama şevkini kıran tek bir cümleyle karşılaşamazsınız. Biz bu tefsir kitaplarından ‘her şeyi güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alır’ sözü ile hayatı güzel yaşamayı öğrendik.” Enes’i manevi boşluğa sürükleyenlerin cemaat değil, ateist arkadaşları ve çevresi olduğunu belirten Mehmet Kara, “Çocuğumun iman zayıflığını fark ediyordum ama ateist olduğunu çektiği video ile öğrendim. Evladım Enes’i manevi boşluğa sürükleyen cemaat değil, ateist arkadaşları oldu” ifadelerini kullandı.

Namazı tavsiye etmek baskı değildir

Her Müslüman anne-baba gibi Enes’e İslam’ı öğretmek istediklerini vurgulayan Mehmet Kara, şöyle devam etti: “Ben çocuğumun 20 yaşına kadar her türlü ihtiyacını karşılayarak ona hizmet ettim. Hiçbir zaman baskıcı olmadık ama tavsiyelerimiz oldu. Ona namaz kılmasını tavsiye etmek bir baskı değildir. Bir Müslüman çocuğunun her iki alemde de mutlu olmasını ister. Hem dünyada iyi bir mesleği olsun, rahat yaşasın, hem ahiretini kazansın istemiştik.”

“Benim cemaatten hiçbir şikayetim yok” diyen acılı baba, şunları kaydetti: “Keşke çocuğum cemaatçi olsaydı. İslamiyeti kalben kabul etseydi, zaten bizim dinimiz intiharı yasaklamıştır. Çocuğum maalesef bunu kalben kabul etmemiş. Ateist arkadaşlarından etkilenmiş. Telefon bağımlılığı da vardı. Bu, şu anda maalesef bütün gençlerin sorunu.”

Söylenenler acımızı ikiye katlıyor

Tarikat ve cemaat düşmanı medya kuruluşları ile kişilerin, Enes hakkında yazıp-çizdiklerine de değinen Mehmet Kara, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz şu anda evladımızın acısını yaşıyoruz. Bazı medya kuruluşlarının yazıp çizdikleri de acımızı ikiye katlıyor. Her anne-baba evladının vefatına üzülür ama bu üzüntünün yanında aile değerlerimize ve inançlarımıza saldırının olması bizi daha da perişan etti.”

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