Laikçi yaşam tarzı, seküler sapkınlığın fitilini ateşledi!
Laikçi yaşam tarzını savunarak ahlaksızlığa özgürlük isteyenler, her fırsatta açtıkları ahlaksız pankartlarla son günlerde ortaya çıkan sapıklara zemin hazırladı ve umuma açık yerlerde cinsel sapkınlığın fitilini ateşledi.
yeniakit.com.tr
Bebek sahil ve Ümraniye'deki skandal ahlaksızlıkların peş peşe ortaya çıkması dikkat çekerken vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.
Ahlaksızlığı hükümete karşı kullanan malum kesim ise boş durmadı.
"Pornoma dokunma" diyenler ahlak bekçisi kesildi
"Pornoma dokunma", "Lilith'in sürtükleriyiz" gibi pankartlarla boy gösteren malum gruplar, son günlerde ortaya çıkan ahlaksız olaylarla yeni bir algı operasyonu yapıyor.
Ahlaksızlıklarını unutan malum kesim, ahlak bekçisi kesilerek son operasyonel gelişmeleri sözde eleştiriyor.
Cinsel sapkınlık fitilini ateşlediler
Dünyadaki ünlü homo fonlarıyla maddi olarak finanse edilen LGBT sapkınlığı başını çektiği ahlaksızlığı yayma girişimleri, umuma açık yerlerde cinsel sapkınlığın fitilini ateşledi.
Seküler yaşam tarzıyla ahlaksızlığa zemin hazırladılar
Laikçi yaşam tarzını savunarak ahlaksızlığa özgürlük isteyenler, her fırsatta açtıkları ahlaksız pankartlarla son günlerde ortaya çıkan sapıklara zemin hazırladı.
Her türlü sapkınlık ve propagandası yasaklansın!
Vatandaşlar, gelecek nesillerin ve toplumun selameti için Müslüman Türk kanallarındaki her türlü sapkınlığın acilen yasaklanması çağrısını yapıyor. Vatandaşlar, internetteki ahlaksızlıklara da sert müdahale edilmesini istiyor.