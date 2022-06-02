  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Laikçi yaşam tarzı, seküler sapkınlığın fitilini ateşledi!
Gündem

Laikçi yaşam tarzı, seküler sapkınlığın fitilini ateşledi!

Laikçi yaşam tarzını savunarak ahlaksızlığa özgürlük isteyenler, her fırsatta açtıkları ahlaksız pankartlarla son günlerde ortaya çıkan sapıklara zemin hazırladı ve umuma açık yerlerde cinsel sapkınlığın fitilini ateşledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 22:54:00 -
Laikçi yaşam tarzı, seküler sapkınlığın fitilini ateşledi!

 yeniakit.com.tr 

Bebek sahil ve Ümraniye'deki skandal ahlaksızlıkların peş peşe ortaya çıkması dikkat çekerken vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Ahlaksızlığı hükümete karşı kullanan malum kesim ise boş durmadı.

"Pornoma dokunma" diyenler ahlak bekçisi kesildi

"Pornoma dokunma", "Lilith'in sürtükleriyiz" gibi pankartlarla boy gösteren malum gruplar, son günlerde ortaya çıkan ahlaksız olaylarla yeni bir algı operasyonu yapıyor.

Ahlaksızlıklarını unutan malum kesim, ahlak bekçisi kesilerek son operasyonel gelişmeleri sözde eleştiriyor.

Cinsel sapkınlık fitilini ateşlediler

Dünyadaki ünlü homo fonlarıyla maddi olarak finanse edilen LGBT sapkınlığı başını çektiği ahlaksızlığı yayma girişimleri, umuma açık yerlerde cinsel sapkınlığın fitilini ateşledi.

Seküler yaşam tarzıyla ahlaksızlığa zemin hazırladılar

 

Laikçi yaşam tarzını savunarak ahlaksızlığa özgürlük isteyenler, her fırsatta açtıkları ahlaksız pankartlarla son günlerde ortaya çıkan sapıklara zemin hazırladı.

Her türlü sapkınlık ve propagandası yasaklansın!

Vatandaşlar, gelecek nesillerin ve toplumun selameti için Müslüman Türk kanallarındaki her türlü sapkınlığın acilen yasaklanması çağrısını yapıyor. Vatandaşlar, internetteki ahlaksızlıklara da sert müdahale edilmesini istiyor.

‘Kadın hakları’nı bahane ettiler… Bu ahlaksız pankartlarla mı savunuyorsunuz?
‘Kadın hakları’nı bahane ettiler… Bu ahlaksız pankartlarla mı savunuyorsunuz?

Gündem

‘Kadın hakları’nı bahane ettiler… Bu ahlaksız pankartlarla mı savunuyorsunuz?

Kadın yürüşündeki ahlaksız pankartlar için savcılara çağrı yaptı!
Kadın yürüşündeki ahlaksız pankartlar için savcılara çağrı yaptı!

Gündem

Kadın yürüşündeki ahlaksız pankartlar için savcılara çağrı yaptı!

Ahlaksız pankartlar taşıdılar... ODTÜ'de sapkın yürüyüşe rektörlük göz yumdu!
Ahlaksız pankartlar taşıdılar... ODTÜ'de sapkın yürüyüşe rektörlük göz yumdu!

Gündem

Ahlaksız pankartlar taşıdılar... ODTÜ'de sapkın yürüyüşe rektörlük göz yumdu!

8 Mart'ın iğrenç pankartlarına, Ankaralı kadınlardan tepki!
8 Mart'ın iğrenç pankartlarına, Ankaralı kadınlardan tepki! "Kadınlığımızdan utandırdılar"

Gündem

8 Mart'ın iğrenç pankartlarına, Ankaralı kadınlardan tepki! "Kadınlığımızdan utandırdılar"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay