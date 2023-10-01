Laikçi özgürlüğe bakın! Anneden başörtülü geline çirkin saldırı
Hangi ülkede olduğu bilinmeyen bir düğünde, gelinin başörtüsü takma kararı annesi tarafından öfkeyle karşılandı. Anne, herkesin gözü önünde kızının başörtüsünü zorla çıkartmaya çalışarak en güzel gününde rezillik yaşatırken, görüntüler laikçilerin özgürlük anlayışını gözler önüne serdi.
Bir düğünde çekilen görüntüler, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Hangi ülkede çekildiği bilinmeyen görüntüde, düğününde başörtüsü takma kararı alan genç kızın, çılgına dönen annesi tarafından çirkin saldırıya uğradığı görüldü.
Kızının başörtüsünü zorla çıkartmaya çalıştı
Herkesin gözü önünde, kızının başörtüsüne saldırarak zorla çıkartmaya çalışan anneyi, damat ve çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken; gelinin en güzel gününü rezil eden annenin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
Öte yandan başörtüsü karşıtı laikçi annenin çirkin saldırısı, laikçilerin özgürlüklere ne kadar saygısı olduğunu gözler önüne serdi.