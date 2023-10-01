Laikçi özgürlüğe bakın! Anneden başörtülü geline çirkin saldırı

Bir düğünde çekilen görüntüler, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Hangi ülkede çekildiği bilinmeyen görüntüde, düğününde başörtüsü takma kararı alan genç kızın, çılgına dönen annesi tarafından çirkin saldırıya uğradığı görüldü.

Kızının başörtüsünü zorla çıkartmaya çalıştı

Herkesin gözü önünde, kızının başörtüsüne saldırarak zorla çıkartmaya çalışan anneyi, damat ve çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken; gelinin en güzel gününü rezil eden annenin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Öte yandan başörtüsü karşıtı laikçi annenin çirkin saldırısı, laikçilerin özgürlüklere ne kadar saygısı olduğunu gözler önüne serdi.