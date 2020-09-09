Laikçi kafanın İmam Hatip düşmanlığı bitmiyor! Mütercimler’in rezil sözleri Beklenen Vakit’in ilk manşetini akıllara getirdi

yeniakit.com.tr Osmanlı’nın ardından kendi kültürünü ve benliğini hiçe sayıp atalarından miras kalan zenginlikleri elinin tersiyle iten ve yüzünü sadece Batı’ya dönerek Avrupai nesiller yetiştirmeyi gaye edinen laikçi kafa, geçmişini bilen, dinini öğrenen ve yaşayan, pozitif bilimlerin yanında İslami ilimleri de öğrenerek atalarının izinden giden gençlere yıllardır kin kusuyor.

“Modernleşme” bahanesiyle Din-i Mübin-i İslam’ın hükümlerini hiçe sayarak materyalist bir toplum inşa etmeye çalışan gerici seküler zihniyet, İmam Hatip düşmanlığını her geçen gün bir üst seviyeye çıkarıyor.

Yıllar önce büyük bir talep olmasına rağmen onlarca İmam Hatip okulunu kapatarak Müslüman gençleri mağdur eden laikçi kafa, bugün muhalefette olmanın ve Müslümanların elde ettiği başarıların getirdiği hazımsızlık nedeniyle midelerindeki irinleri etrafa saçıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan azılı laikçi yazar Erol Mütercimler, büyük bir hadsizliğe imza atarak İmam Hatiplere saldırdı. Mütercimler, “Ama sonuca bakın, o İmam Hatip’ten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız.” dedi.

Gerici Erol Mütercimler’in sözleri Türkiye genelinde büyük bir infiale neden olurken, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, skandal sözler nedeniyle 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Beklenen Vakit’in manşeti akıllara geldi

Erol Mütercimler’in skandal sözleri, on yıllardır devam eden İmam Hatip hazımsızlığının bir patlaması olarak yorumlanıyor. Laikçi zihniyet, hem dünyasını hem de dinini öğrenen ve yönetilen değil yönlendiren nesiller inşa etmeyi amaçlayan İmam Hatiplere on yıllardır karşı çıkıyor.

Cuma dergisindeki başarılı yayınların bir gazeteye dönüştürülmesi yönündeki büyük talepler neticesinde, “Beklenen Vakit” ismiyle yayın hayatına başlayan gazetemiz, 12 Eylül 1993 tarihindeki ilk sayısında laikçilerin bu düşmanlığını manşete taşımıştı. “İmam Hatipliler üvey evlat mı?” başlıklı haberiyle Beklenen Vakit, azınlık okullarına talep olmamasına rağmen bina tahsis edilmesini eleştirmiş, büyük talep olmasına rağmen İmam Hatiplerin kapalı olmasını eleştirmişti.

“Tekrar iktidara geldiklerinde Müslümanları mağdur etmeyi vaat eden” gericilerin bir temsilcisi olan Erol Mütercimler’in İmam Hatipliler hakkında bu skandal sözleri, akıllara Beklenen Vakit’in mezkur manşetini getirdi.

İşte gazetemizin ilk sayısı ve manşeti: