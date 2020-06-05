Laikçi eğitimin faturası Yüce kitap Kur’an’ın mealine kesilmemeli! Diyanet üyesinden ateizm ve deizmle ilgili üzen sözler

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Yapılan araştırmalar, ‘bilim’ kılıfı altında okullarda ‘materyalist’ içeriklerle dolu derslerin okutulduğu ve laik ve Kemalist eğitim sisteminin uygulandığı Türkiye’de ‘ateist ve deist’ olanların sayısında artış yaşandığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dindar nesil hedefini açıklamasının ardından Türkiye’de din eğitiminin yerli düzeyde olup olmadığıyla ilgili tartışmalar yaşanmıştı.

Mütedeyyin vatandaşlar okullarda verilen dini eğitimin yetersizliğinden yakınırken bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da beklentilerde yükselmişti.

Diyanet üyesinden üzücü açıklama

Tartışmalar devam ederken Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş’tan konuya ilişkin üzücü bir açıklama geldi.

Dinsizliğin toplumda yaygınlaşmasının sebebi olarak Kur’an çevirilerini gösteren Karadaş, "Öğrenciler, Kur’an mealini okumaya başlayınca ateizm ve deizme yöneliyor" dedi.

Deizm ve ateizm düşünce akımına sahip olan kişilerin temel argümanının Kur’an çevirisi üzerinden olduğunu belirten Karadaş, meal çevirisinin ise bağlamı tam vermediğini ileri sürdü.

Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer'in köşesine taşıdığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Karadaş ifadeleri şöyle:

"Ateist ve deistlerin temel argümanları şu anda felsefi olmaktan ziyade Kur’an çevirileri üzerinden oluşmaktadır. Meal çevirisi, bağlamı tam veremiyor. Bu konuda Diyanet’in ve ilahiyatların ortak bir çalışma yapmasının çok yerinde olacağını ve rüzgârı tersine çevireceğini düşünüyorum. Din kültürü öğretmenleri Diyanet’ten ücretsiz meal isteyip öğrencilere dağıtıyorlar. Öğrenciler okumaya başlayıp anlamlandırma sorunu yaşadıklarında kafaları karışıyor ve işte bu akımlara yönelebiliyorlar. Şu anda bizim en temel sorunumuzun, âcizane bu konu olduğunu düşünüyorum."

Tepki çekti

Okullarda uygulanan Kemalist ve materyalist eğitimden bahsetmeden dinsizliğin yaygınlaşmasını Kur’an-ı Kerim meallerine bağlayan Karadaş’ın üzücü açıklamaları şaşkınlığa neden oldu.

Sosyal medyada duyarlı Müslümanlar sorunun Kur’an meallerinden değil eğitim sisteminden ve dini eğitimin yetersiz olmasından kaynaklandığına dikkat çekti.