Laikçi baskıya boyun eğildi! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya hapis zulmü

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendiye kendi kızı iftira attı. Hoca efendinin kızı H.K.G., 6 yaşında evlendirildiğini iddia etti. Aile ise kız evlendiğinde 17 yaşında olduğunu açıkladı. Mahkeme de H.K.G.’nin iddialarının asılsız olduğuna hükmetti ancak evlilik yaşının 14,5 olduğuna hükmedildi.

H.K.G.’nin psikolojisinin bozuk olduğu ve laikçi kesimlerin yönlendirmesiyle babası hakkında böyle konuşturulduğu ortaya çıktı. H.K.G.’nin psikiyatrist Dr. Ayça Can Uz ile görüştüğü, “terapi”lerin ardından tavırlarında değişiklik görüldüğü ve ailesine karşı tavır almaya başladığı belirlendi.

Gümüşel ailesinin avukatları, H.K.G.’nin kullandığı psikiyatrik ilaçların açıklanmasını, ilaçların etkilerinin ne olabileceğini, bilirkişinin bu konuda bilgi vermesini, mahkemenin psikiyatristi de dinlemesini, sahte olduğu iddia edilen kemik testinin tekrar yapılmasını talep etti. Mahkeme tüm bu talepleri reddetti.

LAİKÇİ BASKIYA BOYUN EĞİLDİ

Bugün, tüm bunlara rağmen, Türk yargısının yine laikçi kesimin baskılarına, sosyal medyada oluşturulan kamuoyuna boyun eğdiği bir kararla, Gümüşel haksız yere hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim 2023’te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari anne Fatıma Gümüşel’e tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi.

Kadir İstekli: 36 yıl hapis

Tutuklu sanık Kadir İstekli’nin “zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 21 yıl, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Yusuf Ziya Gümüşel: 18 yıl 9 ay hapis

Tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’in ise “zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.