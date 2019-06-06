Laikçi azgın azınlık, Erbaş’ın “Şeker Bayramı” uyarısına çıldırdı

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Dinle diyanetle ilgileri olmadığı halde her fırsatta dine ve dindarlara hakaret etmeyi ve saldırmayı kendilerine hak gören azgın laikçi azınlık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Şeker Bayramı” uyarısı karşısında yine saldırganlaştı.

Diyanet İşleri Başkanının bayram uyarısı laikçileri çıldırttı

Din düşmanlığı adına Müslümanların ibadeti olan Ramazan bayramını “Şeker Bayramı” adıyla değiştirmeye çalışan CHP zihniyeti, yıllardır iktidar yüzü göremediği halde bu ısrarından vazgeçmiyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, laikçi manipülasyona karşı Müslümanları uyarmak için sosyal medya hesabından yaptığı uyarı, azgın azınlığın öfkesini çekti. Erbaş twitter adresinden paylaştığı mesajında, “Ramazan Bayramı'nın Şeker Bayramı diye ifade edilmesi yanlıştır. Şeker Bayramı diye bir bayram yoktur. Bu bayram, Ramazan Bayramı'dır ve bir ibadettir. Böyle bir ifade Ramazan'ın kutsiyetine hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler.” ifadelerini kullanırken, laikçi azgın azınlık mesajın altına hakaret içeren yorumlar yazdı.

Müslümanları tehdit eden Kırıkkanat Mine de var

Diyanet İşleri Başkanı’nın Müslümanlara yönelik uyarı mesajının altına doluşan laikçi azgın azınlık hesapları, hakaret ve iftira yorumları paylaştılar. Erbaş’ın mesajına yorum yazanlardan biri de Müslümanları tehdit ederek aşağılayan CHP zihniyetli Yazar Mine Kırıkkanat’tı. Kırıkkanat yorumunda, “Çocuklara şeker dağıttığımız bir bayram vardı, onu da çok gördünüz. Ama saray sofralarında tıkınmak da Ramazan ibadeti olmasa gerek…” ifadeleriyle Erbaş’ın Müslümanlara yönelik verdiği mesaja, CHP medyasının yalanlarına dayanan iddialarla cevap verme gereği duydu.