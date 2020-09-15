Laikçi ayyaş kafadan yeni rezalet! Kadehleri kaldırıp İslam ile alay ettiler “Vereceğin cennet senin olsun”

Alkol masasında oturan bir grup içki içerken İslam ile alay etti. Elinde alkol kadehi bulunan adam söyledikleriyle duyarlı Müslümanları çileden çıkardı. Laikçi ayyaş kafalıların yeni rezaleti ortaya çıktı. Alkol masasında oturan bir grup laikçi, ellerindeki kadehlerle İslam ile alay etti. Dinimizle, kitabımızla ilgili akılalmaz sözlerin söylendiği görüntüler duyarlı Laikçilerin bile büyük tepkisini çekti.

"Vereceğin cennet senin olsun"

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde bir kişi elindeki alkol kadehiyle skandal sözler sarf ediyor. Rezalet görüntülerde içkiye, alkole övgüler dizen adam, dinimizle, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'le ilgili akılalmaz sözler söylüyor. Allah'la adeta pazarlık yapar gibi konuşan laikçi kafalı sarhoş adam, "zaman iç şarabı cennet et dünyayı. Öteki cennete ya girer ya giremezsin. Çekmem elimi artık kadehten. Tutmam senin minberini kitabını. Peki Cehennemde sen mi daha iyi yanar, ben mi daha iyi yanarım. Ey yücelerin yücesi tanrı. Benim için neyi nasip ettin cenneti mi cehennemi mi? Bir kadeh bir güzel bir çalgı bir de yeşil çimen bunlar benim vereceğin cennette senin olsun" diyor.



İşte laikçi kafalı sarhoş adamın söylediği o akılalmaz sözler;



"İçmesini bilene zevki sefa, içmesini bilmeyene cevri cefa. Eşek içerse zırlar, köpek içerse hırlar, kedi içerse mırlar, insanlar içindir içki. Adabı erkanı var mekanı zamanı var, kiminin izanı var. İnsanlar içindir içki. Yarattı ahengi, ne saz verir ne çengi. Bir elde kadeh bir elde Kur'an, bir helaldir içimiz bir haram, şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne de tam Müslüman. Sen içmiyorsa içenleri bari kınama. Bırak aldatmaları iki yüzlülükleri, şarap içmem diye övünüyosun ama yediğin haltlar şarabın yanında nedir ki. İçin temiz olmadıktan sonra hacı, hoca olmuşsun kaç para. Hırka, tesbih, seccade, türban, sakal çok güzel peki tanır kanar mı bunlara. Sen sofusun hep dinden dem vurursun, bana da sapık dinsiz der durursun peki ben ne görünüyorsam oyum, sen ne görünüyorsan o musun? Bu dünyanın sırrına eremezsin, erenlerin dilini tutamazsın. O zaman iç şarabı cennet et dünyayı. Öteki cennete ya girer ya giremezsin. Çekmem elimi artık kadehten. Tutmam senin minberini kitabını. Peki Cehennemde sen mi daha iyi yanar, ben mi daha iyi yanarım. Ey yücelerin yücesi tanrı. Benim için neyi nasip ettin cenneti mi cehennemi mi? Bir kadeh bir güzel bir çalgı bir de yeşil çimen bunlar benim, vereceğin cennette senin olsun"