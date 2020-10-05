'Laik' zihniyetli magazin dünyasının şiddet sicili kabarık...

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Laiklik diye yırtınan ve diledikleri hayat tarzıyla meydanlarda at koşturan magazin dünyasının şiddet furyası bitmiyor.

Ahlaksızlıkları meşru gösterip bunu da topluma pazarlayan magazin dünyası, Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’e uyguladığı iddia edilen şiddeti konuşuyor. Çıkan haberlerde hayranlarının ise ağzını açık bıraktığı ifade ediliyor. Peki fuhuş hayatının özendirildiği magazin dünyasının konuştuğu bu şiddet olayına daha önce hiç şahit olmadık mı?

Magazin dünyasının şiddet sicili kabarık

Elit seküler yaşam biçiminin makyajını döken bu olaya maalesef ki ilk defa şahit olmuyoruz. Sorsan laikçiliğin kitabını yazacak ‘kokuşmuş mahallenin’ soytarıları kadına şiddetin kitabını yazar...

Alenen fuhşun reklamını yapan ve bunu da gençlere özenilecek bir hayatmış gibi sunan magazin dünyasının şiddet silsilesi artarak devam ediyor.

Kadına şiddetin tavan yaptığı magazin dünyasının rezilliklerini sıralamak istesek sayfamız yeterli kalmaz bu yüzden şimdilik birkaç örnek vermekle yetinelim…

Şiddete karşı çıkan Bülent Parlak'ın şiddeti

Geçtiğimiz günlerde terörist savunuculuğu yapan Bülent Parlak… Kadına şiddet olaylarını kınayan ‘Kahrolsun erkek terörü..’ paylaşımlarının sahibi Bülent Parlak, eşi Burcu Gönder’e şiddet uygulamış, yapılan şiddet mahkeme tarafından tescillenmişti.

Aşk hikayesi(!) mahkemede bitti

Gayrimeşru hayatı özendiren bir başka çiftin, sonu hüsranla biten aşk(!) hikayesi: Sıla ve Ahmet Kural… Paylaştıkları fotoğrafla büyük bir aşkın reklamını yapan çiftin sonu da şiddetle bitti. Ahmet Kural, Sıla’yı yerlerde sürükleyip kafasına kül tablasıyla vurarak 45 dakika boyunca şiddet uyguladı. Evlenmeden birlikte yaşamayı tercih eden ikili, şu anda başka isimlerle evli.

Sarhoşken yaptığı şaklabanlıklarla gündeme gelen Ozan Güven ise, metres hayatı yaşadığı Deniz Bulutsuz’a bir saatten fazla süren şiddet uygulamış Bulutsuz ise görüntüleri magazin dünyasıyla paylaşmıştı.

Magazin dünyasının ‘kadına şiddet’ denince taş üstünde taş bırakmayan bir ismi daha: Sermiyan Midyat. Yine evlenmeden birlikte yaşamayı seçen metresi Sevcan Yaşar’a defalarca şiddet uyguladı, tekmeleyip kapı dışarı etti.

Dehşetin ifadesi: Saçımdan kan geliyordu!

Yine yakın zamanda şiddet olayına adı karışan RUBATO’nun solisti Özer Arkun.. Birlikte yaşadığı ve acımasızca şiddete maruz kalan metresinin ifadesini aynen yayınlıyoruz: Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım.

İnsanın kanını donduran ifadeler, görüntülerle de kesinlik kazandı.

Laiklik ipine sarılan şiddet yanlıları...

Herhangi bir kadına şiddet olayında ortalığı birbirine kaldıran, dışarıdan özenilecekmiş gibi bir hayat profili çizen ve laiklik ipine sımsıkı sarılan bu zihniyetin kadına şiddeti ne zaman son bulacak?

İslami yaşam tarzını benimseyenleri her fırsatta eleştiren ve alenen fuhşun reklamını yapan ‘kokuşmuş mahallenin’ sefilleri kadına şiddetin resmini çizerken, ‘kadına şiddeti’ kınamayı unutmayı da ihmal etmiyor.