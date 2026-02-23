  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ekran başındakiler kulaklarına inanamadı! Nihat Hatipoğlu’na Ramazan programında öyle bir soru geldi ki, ünlü ilahiyatçı dondu kaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ekran başındakiler kulaklarına inanamadı! Nihat Hatipoğlu’na Ramazan programında öyle bir soru geldi ki, ünlü ilahiyatçı dondu kaldı

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Nihat Hatipoğlu, sahur programında yöneltilen sıra dışı bir "nikah" sorusuyla hayatının şokunu yaşadı. Bir izleyicinin, "Eşim gerçek yaşını benden sakladı, 40 yerine 30 dedi; nikahımız geçerli mi?" sorusu karşısında kısa süreli bir duraksama yaşayan Hatipoğlu, şaşkınlığını gizleyemeyerek stüdyoda ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Ünlü ilahiyatçı, dürüstlüğün ve samimiyetin evliliğin temeli olduğunu vurgulayarak "Evlenirken yaş saklamak yok" uyarısında bulundu.

#1
Foto - Ekran başındakiler kulaklarına inanamadı! Nihat Hatipoğlu’na Ramazan programında öyle bir soru geldi ki, ünlü ilahiyatçı dondu kaldı

Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında bu kez gelen soruyla şaşkına döndü. Ramazan programında yöneltilen o soru karşısında kısa süreli duraksayan Hatipoğlu’nun yüz ifadesi ve verdiği yanıt izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

#2
Foto - Ekran başındakiler kulaklarına inanamadı! Nihat Hatipoğlu’na Ramazan programında öyle bir soru geldi ki, ünlü ilahiyatçı dondu kaldı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden gündeme gelmeye başladı.

#3
Foto - Ekran başındakiler kulaklarına inanamadı! Nihat Hatipoğlu’na Ramazan programında öyle bir soru geldi ki, ünlü ilahiyatçı dondu kaldı

Atv ekranlarında iftar ve sahur programıyla izleyicisinin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu programda dini soruları da yanıtlıyor.

#4
Foto - Ekran başındakiler kulaklarına inanamadı! Nihat Hatipoğlu’na Ramazan programında öyle bir soru geldi ki, ünlü ilahiyatçı dondu kaldı

Hatipoğlu'na bir izleyicisinden; 'Evlenmeden önce evlendiğim kişi yaşını sakladı. 40 yaşındaysa 30 yaşındayım demiş. Bu nikah geçerli midir?' diye bir soru yöneltildi.

#5
Foto - Ekran başındakiler kulaklarına inanamadı! Nihat Hatipoğlu’na Ramazan programında öyle bir soru geldi ki, ünlü ilahiyatçı dondu kaldı

Nihat Hatipoğlu soruyu okurken 'çok ilginç bir soru' yorumunda bulundu ve soruyu okuduktan sonra da 'Kız nasıl anlamamış. yaşını küçük göstermiş.

#6
Foto - Ekran başındakiler kulaklarına inanamadı! Nihat Hatipoğlu’na Ramazan programında öyle bir soru geldi ki, ünlü ilahiyatçı dondu kaldı

Evlenirken yaş saklamak yok. İsterse alsın istemezse almasın. Dürüstlük, samimiyet, doğruluk önemli olandır.' yanıtını verdi.

#7
Foto - Ekran başındakiler kulaklarına inanamadı! Nihat Hatipoğlu’na Ramazan programında öyle bir soru geldi ki, ünlü ilahiyatçı dondu kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
