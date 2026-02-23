Ekran başındakiler kulaklarına inanamadı! Nihat Hatipoğlu’na Ramazan programında öyle bir soru geldi ki, ünlü ilahiyatçı dondu kaldı

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Nihat Hatipoğlu, sahur programında yöneltilen sıra dışı bir "nikah" sorusuyla hayatının şokunu yaşadı. Bir izleyicinin, "Eşim gerçek yaşını benden sakladı, 40 yerine 30 dedi; nikahımız geçerli mi?" sorusu karşısında kısa süreli bir duraksama yaşayan Hatipoğlu, şaşkınlığını gizleyemeyerek stüdyoda ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Ünlü ilahiyatçı, dürüstlüğün ve samimiyetin evliliğin temeli olduğunu vurgulayarak "Evlenirken yaş saklamak yok" uyarısında bulundu.