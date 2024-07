Laik, seküler, ışıklı, aydın bireylerin aradığı aile! Genç kızın babasına bakın hele...

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir sokak röportajında genç bir kıza yöneltilen sorular ve babasının verdiği cevap, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Röportajda genç kıza, "Senin annenle babandan gizli itiraf etmek istediğin bir şey var mı?" sorusu sorulduğunda, genç kız "Yok, onlarla olamaz, her şeyi çok özgür bir aile beni kısıtlamazlar, her şey serbest. Kıyafet, arkadaş, sevgili olsun, her şeyin bir yaşı var hepsini göreceksin diyorlar," cevabını verdi. Bu yanıtın ardından röportajcı, "Bir adaya düşsen alacağın 3 şey ne olurdu?" sorusunu yöneltti. Genç kızın düşünmesine fırsat vermeden babası, alkol olarak cevap verdi. Bu tepki, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından sert bir şekilde eleştirildi.