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Gündem

Laik mahalle karıştı! Dündar, Özdil'i bombaladı

Yılmaz Özdil’in Artı 1 TV’yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğine ilişkin yaptığı paylaşımlara kanalın kurucuları arasında yer alan Uğur Dündar tepki gösterdi. Dündar Özdil'in İsmail Saymaz’a kafayı taktığını da söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 02:43:00 - 2021-06-22 03:13:26

Özdil’in cenazesine dahi gelmesini istemediğini dile getiren Dündar, Yılmaz Özdil’in İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Barışlar gibi başarılı gazetecilere de kafayı taktığını söyledi.

Uğur Dündar Tele 1’de Anından Manşet canlı yayınında şöyle konuştu:

İsmail Saymaz’a takmış vaziyette kafayı. Genç bir arkadaşımız kim olursa olsun önünü açmak isteriz. Gençlerin başarısı; Murat Ağırel, Barışlar. Biz onlara ön açıcı olmalıyız. Biz çünkü başarıya doyduk. Ben Uğur Dündar olmuşum bundan daha büyük paye var mı? Çok üzdü beni ya şurada tutamayacağım kendimi ağlayacağım. Nasıl attın o tweetleri, yazıklar olsun sana.

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