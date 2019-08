'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler

yeniakit.com.tr

Posta gazetesinde köşe işgal eden İslam düşmanı Yazgülü Aldoğan, 15 Temmuz hain darbesini savunduğu için geçtiğimiz sene kapının önüne koyulmuştu.

Her İslam düşmanı solak artıklara kucak açan terör sevici Cumhuriyet gazetesi, Aldoğan’a da “Gel biraz da bizde İslam’a saldır” dedi ve yazarlık verdi. Şimdiler de Cumhuriyet gazetesinde kalem oynatarak milli ve manevi değerlere kin kusan Aldoğan, diğer solak kemalist yazarlar gibi yine ‘Kurban Bayramı’nı hedef aldı.

Acıtasyon yapıp İslam’ı kötüledi!

Cumhuriyet’in arkasını sıvazladığı azılı İslam düşmanı kimliğiyle tanınan darbeci Aldoğan, bugünkü yazısında akıl melekelerinin yerinde olup olmadığını sorgulatacak derecede saçma ifadeler kullandı. Aldoğan, yılın her günü kesilen ve kasaplarda satılan hayvanları görmezden gelerek Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlar üzerinden acıtasyon yaptı. Küçükken yaşadığını iddia ettiği bir mizanseli anlatarak duygu sömürüsünde bulunan Aldoğan, şunları yazdı;

“İlkokula giderken ablam ve annemle birlikte Kadıköy Yeldeğirmeni’nde küçük bir apartman dairesinde oturuyorduk. Annemin namaz kıldığını görmedik ama yatmadan önce dua ederdi, oruç tutar ve kurban keserdi. Klasik ibadetten çok ritüel severdi. Küçük bir çocuktum, pazardan özenle seçtiği koçu eve getirişimizi, onu arka balkonda besleyişimizi, sevip benimsediğimizi hatırlıyorum. Ve sonra o meşum gün gelirdi, koçun infaz günü. Zorla evden çıkarılıp arka taraftaki arsada kesilmesini büyük bir hüzünle bekler, usul usul ağlardım. Annem, o kanlı sahneleri bize izletmezdi ama hayvanın etleri parçalanır ve mahalledeki komşulara dağıtılır, bu görev ablamla bana düşerdi. Pişirilen etini ise asla yemezdim, arkadaşımın eti! Bugün, kırmızı et sevmemekle birlikte ciddi bir vejetaryen, etyemez değilim ama gözümle gördüğüm, okşadığım ve beslediğim hayvanı yiyemeyecek kadar da vicdanlıyım.”

Trajikomik ‘kurban’ yorumu: Bebekler yaşamalı!

Kendisini vejeteryan olarak niteleyen Aldoğan, kucağına aldığı oğlak ve kuzulardan bahsederek 'bebekler yaşamalı' gibi acınası ve trajikomik bir yorumda bulundu.

İşte Aldoğan’ın o komik ifadeleri;

“Yıllar sonra bir yaz tatilinde dağ başında bir manastır gezmeye gittiğimde park yerinde bir inleme duydum. Arabaların arasında ayakları bağlı bir oğlak yatıyordu. Belli ki aşağıdaki köyden satın alınmış ve birazdan kesilecek. Hayvan ağlıyor ve inliyordu. Dahası, bütün vücudu elektrik verilmiş gibi tir tir titriyordu! Hayvanların da duyguları var. Onlar da başlarına gelecek felaketi hissediyor ve korkudan titriyor, ağlıyor! Kiliseyi gezmekten vazgeçip kaçtım oradan. Bir gün de Silivri’de bir küçük otelde bakılan anne keçi ve oğlaklarına rastladık. Kucağıma alıp sevdim bebekleri, süt kokuyorlardı. Kalbi pıt pıt atan, sıcacık, tertemiz, ufacık bebeler. O gün oğlak ve kuzu yememeye yemin ettim. Henüz köfte yemeye devam ediyorum ama en azından “bebek” yemiyorum! Önüme oğlak kebabı, kuzu pirzola geldiğinde de o kucağıma alıp sevdiğim süt kokanla, yerde yatıp titreyerek ağlayan geliyor aklıma, midem bulanıyor, zaten yiyemiyorum, bu işin bir kısmı.”

Kurban’a ‘putperest inancı’ dedi!

Yazısının devamında İslam alimliğine soyunan kemalist laikçi Aldoğan haddini aşarak İslam’da kurban ibadetinin olmadığını ve bunun putperestlikten geldiğini iddia etti.

İşte o skandal ifadeler;

“Asıl önemli olan 21. yüzyılda, şehir koşullarında, ibadet ediyoruz diye, kan dökülmesi, üstelik hayvana eziyet de edilerek kurban kesilmesi. İslam âlimlerinin pek çoğu, dinde böyle bir ibadet biçimi olmadığını söylüyor. Zaten “kurban etme” tektanrılı dinlerden önce pagan kültüründe var. Bakire kızlar, çocuklar, kurban edilmiş Tanrıların gazabını gidermek için. İslamiyete taşınmış olması Araplar tarafından et yeme gerekçesiyle olmuş muhtemelen. Türkler de İslamiyeti Araplardan aldıkları için sürdürüyor. Önce koç keserlerdi, şimdi ekonomik gerekçelerle birkaç aile birleşip büyükbaş hayvan kesiyor! Koca boğalar, ölüm korkusuyla ağlamakla kalmıyor, can havliyle kaçarken sağa sola saldırıyor, şehirde terör esiyor. Her yıl kaçan kurban haberlerinin birincisi kaçan, saldıran boğa vakaları! Hayvanlara eziyet edilmesi ise cabası. Bacağından vince asılıp kesilen, kaçamasın diye önceden bacakları kesilen hayvan görüntüleri iç acıtıyor. Amaç da hayır yapmaktan çıktı. Kimsenin kimseye göstermelik dışında et dağıttığı yok, kesilen hayvanın eti paylaşılıyor, dondurucuya istif edilip uzun süre tüketiliyor.”

Suç işliyor

Bütün ilahi dinlerde Hz. İbrahim’den gelen bir gelenek olarak var olan, ayet ve hadislerle de emredilen Kurban ibadetinin ‘pagan’ inancı olduğunu iddia ederek İslami değerlere alenen hakaret etme küstahlığında bulunan Aldoğan hakkında "toplumun dini duygularını aşağılama” suçlamasıyla cezai bir işlem yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

"Laik dinozor"

Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'laik dinozor' yakıştırması yapılan Aldoğan'ın akıl dışı acınası yorumları ise İslam düşmanlığının laikçi kemalistleri ne hale getirdiğini bir kez daha gösterdi.

15 Temmuz darbe girişimini de savunmuştu

Yazgül Aldoğan, 15 Temmuz darbe girişimi davalarında tutuklu bulunan ‘askeri öğrencileri’ savunan twitler atmış ve FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimini desteklemişti. Aldoğan ayrıca, Yeşilçam'ın ahlaksız oyuncusu Müjde Ar ve Serra Yılmaz, Nevşin Mengü, Şirin Payzın gibi din karşıtı sözde 'kadın hakkı savunucuları'nın başlattığı Nafaka Hakkıma Dokunma adlı imza kampanyasına da destek vermişti.