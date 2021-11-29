Lahmacun tarifi, nasıl yapılır?

Ev yapımıLezzetli, doyurucu lahmacunu evde yapabilmeniz için sizlerle kolay tarifi paylaşıyoruz.

Lahmacun tarifi İçin malzemeler

6-7 Adet Lahmacun için,

Hamuru için

2 su bardağından biraz fazla beyaz ekmek unu

1 çay kaşığı instant maya

1.5 çay kaşığı tuz

200 ml ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç malzemeler

350 gr yağlı kıyma

1 adet büyük kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1/2 (yarım) demet maydanoz

2 adet domates

1 adet dolmalık biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı

Unu bir kabın içine eliyoruz. Maya ve tuzu ekleyip harmanlıyoruz. Ilık suyun içine zeytinyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz. Hepsini harmanlıyoruz. Tezgahı ve elimizi unlayıp elastik ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz (10-15 dk.) Kabımızın içini yağlayıp hamurumuzu kaba aktarıp üstünü kapatıp iki katı olana kadar dinlendiriyoruz (30-45 dk.) Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölüyoruz. Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açıyoruz Açtığımız hamurun içine, harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. Fırının ızgara bölümünü açıyoruz maksimum sıcaklıkta. Teflon tavayı ısıtıyoruz Lahmacunu içine koyup altı hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra ızgara bölümüne koyuyoruz. (Kapak hafif açık kalacak) Kenarları hafif kızarınca hemen çıkartıp ikiye katlayıp üstüne havlu örtüyoruz.