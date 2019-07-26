Lahmacun börek tarifiyle gönülleri fethedeceğiz!

Severek tükettiğimiz lahmacunun, bir de börek versiyonunu denemeye hazır mısınız?

Pratik olmasının yanı sıra oldukça lezzetli bir börek. Sizi beş çaylarında, akşam üstü sohbetlerinde ve ani gelen misafirlerinizin yanında yalnız bırakmayacak bir tarif.

Malzemeler

3 adet yufka

İç harcı için;

400 gr kıyma

6 yemek kaşığı sıvıyağ

2 domates

2 soğan

4 yeşil biber

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

maydanoz

tuz, karabiber, pulbiber, kimyon

Sosu için;

1 yumurta

yarım çay bardağı süt

yarım çay bardağı sıvıyağ

3 yemek kaşığı sulu yoğurt

Yapılışı

Öncelikle sebzeleri ince ince doğrayın ve kenara alın.

Derin bir kap içerisine kıyma ve doğranmış sebzeleri koyun. Üzerine sarımsak, tuz, salça ve baharatları ekleyip harmanlayın. Bir kenarda dinlenmesi için 5 dakika bekletin.

Sosu için yumurta, süt, yoğurt ve sıvıyağı iyice karıştırıp bir fiske tuz ilave edin.

Bir adet yufkayı tepsiye düz vaziyette serin. Sosu her yerine gelecek şekilde sürün.

2.yufkayı büzüştürerek serin ve üzerine tekrar sostan ilave edin. 3.yufkayı da aynı işlemlerden geçirin.

Kenardan taşan yufkaları, böreğin üzerine doğru katlayıp, kaşık yardımıyla kıymalı harcı ilave edin.

190 derecelik fırında 30-45 dakika kadar pişirin.

Böreği yağlı kağıt yardımıyla rulo haline getirin ve keserek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...