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Gündem Son dakika! Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda karar açıklandı
Gündem

Son dakika! Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda karar açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 15:19:00 - 2024-01-26 16:23:37
Son dakika! Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda karar açıklandı

Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının sonucu açıklandı.

Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada ihtiyati tedbir talebine dair karar duruşması sona erdi.

UAD, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

'İhtiyadi tedbir kararı almaya yetkiliyiz'

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmetti.

Adalet Divanı, (soykırım davasında) İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların “makul seviyede” ispatladığına hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerin, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki "korunan grup" tanımını karşıladığını belirtti.
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'Acil tehlike' vurgusu!

Uluslararası Adalet Divanı (soykırım davasında) Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde “acil tehlike” teşkil ettiğine hükmetti.

İsrail askeri operasyonları derhal durdurmalı

UAD, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararında, "İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı." denildi.

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