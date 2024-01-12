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Gündem Lahey’de İsrail soykırımdan yargılanırken dışarıda da bekleyiş sürüyor
Gündem

Lahey’de İsrail soykırımdan yargılanırken dışarıda da bekleyiş sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-01-12 14:41:00 -
Lahey’de İsrail soykırımdan yargılanırken dışarıda da bekleyiş sürüyor

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının duruşmalarına katılan yüzlerce protestocu, İsrail'in Gazze'de cezasızlıkla süren "soykırımına" son verilmesi çağrısında bulundu

Duruşmalar kapsamında çok sayıda protestocu, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü orantısız saldırılarına ve Lahey'de devam eden "soykırım" davasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Protestoculardan Johanna, "Buradayım çünkü 3 ay boyunca her gün çocukların öldürülmesini izlemek zorunda kaldım ve cezasızlıkla devam eden bir soykırım yaşanıyor. Buna gerçekten karşıyım." dedi.

Saldırıların sona ereceğini, bunun yeni bir dünyanın doğuşu olacağını ve işlerin gerçekten değişeceğini kaydeden Johanna, "Bu değişikliği tüm dünyada gerçekleştirmeye son derece kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Diğer protestocu Ariana ise tutkulu bir biçimde Gazze'deki işgalin karşısında olduğunu vurgulayarak "Son birkaç aydır cinayetler, katliamlar görüyoruz ve son 50, 60, 70 yılda Gazze'de korkunç şeylerin yaşandığına şahit oluyoruz." diye konuştu.

Dünyanın artık bu duruma 1 dakika dahi tahammül edemeyeceğini sözlerine ekleyen Ariana, İsrail'e karşı soykırım davasını açan Güney Afrika'ya, "İsrail'i eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeye ve soykırım yapmayı durdurmaya çağırdığı" için minnet duyduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk duruşma yapıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerini kapsayan duruşması, dün başladı.

Duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika argümanlarını sundu.

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular tarafından İsrail'e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

Güney Afrika delegasyonuna Adalet Bakanı Ronald Lamola liderlik ediyor.

İlk duruşması yapılan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Hukukçularımız Lahey'de davamızı savunurken, bu toprakların evladı Ronald Lamola'yı mahkemede davamızı sunarken gördüğümde, hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim." diye konuştu.

Bugün ise "soykırım" davası açılan İsrail tarafı savunma yapacak.UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

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