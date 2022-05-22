Lahey Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınav, Lahey / Hollanda’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacak.

Başvurular 20 Mayıs 2022 Cuma Günü TSİ 10:00 ile 7 Haziran 2022 Salı günü TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini 10 Haziran 2022 Cuma günü en geç mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimize posta veya mesai saatleri içinde elden ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Lahey Büyükelçiliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

Yazılı Sınav: T.C. Lahey Büyükelçiliği, Jan Evertstraat 15, 2514 BS, Lahey

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Lahey Büyükelçiliği, Jan Evertstraat 15, 2514 BS, Lahey

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