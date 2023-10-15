Lağım Macron yine ağzını açtı

TAHSİN HAN

İslam düşmanı Fransa, Müslümanlara saldırı için bir bahane daha buldu... Okullarda yapılan onlarca saldırıda hiçbir vakit “Hristiyan terörü” tabirini kullanmayan Fransa lideri, bu defa saldırgan Müslüman olunca “İslam terörü” diyerek okullara asker yerleştirme kararı aldı.

Densiz Macron yönetimi, ülkenin kuzey doğusundaki Arras’ta bir okulda gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası 7 bin askerlik bir kuvveti kritik bölgelerde görevlendirmek için mobilize etti. 20’li yaşlardaki okulun eski öğrencisi olduğu belirtilen Çeçenistan kökenli bir kişi tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, ‘Nöbet Operasyonu’ adı altında planlanan görevlendirmelerin yarına kadar tamamlanacağı kaydedildi. Nöbet Operasyonu, 2015 Kasım ayında yaşanan saldırılar sonrası planlandı. Askeri operasyon 10 bin ordu mensubu yanında, 4700 polis ve jandarmayı kapsayabilecek bir kapasiteye çıkabiliyor. Güvenlik güçleri, ‘terör tehdidi’ nedeniyle hassas olarak değerlendirilen bölgelerde görev yapacak. Fransa, ülkedeki güvenlik seviyesini de en üst düzeye çıkardı.

Bakandan yeni zulüm sinyali

Gambetta Lisesi’nde gerçekleşen olayı Muhammed Moguchkov isimli saldırganın yaptığı iddia edildi. İddialara göre saldırgan olay sırasında tekbir getiriyordu. Saldırı sonrası okula giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıyı ‘İslamcı terör’ olarak tanımladı. Macron bir saldırı girişiminin daha güvenlik güçlerince engellendiğini de söyledi.

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Macron’dan daha fazla İslam düşmanlığı yapan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise, Gazze’de yaşananlarla, okul saldırısı arasında bağlantı ihtimali olduğunu belirterek, ülkedeki Müslümanlara yönelik yeni baskıların sinyalini verdi.

Fransız Terörle Mücadele Savcılığı da, “terörist bir girişimle bağlantılı cinayet” ve “terörist bir girişimle bağlantılı cinayet girişimi” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.