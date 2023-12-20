  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vatandaş etiket düzenlemesine böyle bakıyor! Yediğimizin içtiğimizin fiyatını da görelim!

İstanbul’da kartpostallık manzara

Şimdi de Avrupa ülkesi ayaklandı: Türkler ülkemizden çılgınlar gibi mülk satın alıyor, binlerce ihale yapıldı

İsrailli esirin babasından Netanyahu hükümetine sert tepki: Oğlumu iki kez öldürdünüz

İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!

Erdoğan "Bedelini ağır öderler" demişti... MOSSAD ne mesaj verdi

Türkiye orada petrol buldu! Denizden petrol üstüne petrol fışkırıyor, herkes şokta

100 milyon dolarlık 'kıyamet sığınağı'... Önce Zuckerberg, şimdi de Bezos: Milyarderler neye hazırlanıyor?

'Millet aç, kriz var, öldük, bittik' diyenler bu haberi okusun! İtalyan kozmetik devi Türkiye olmasa batacakmış

Gayrimenkul devi resmen iflas etti! Dev gökdelen satışa çıkarıldı
Siyaset Lağım kokan İzmir'de CHP'li belediyelerin heykel açılışları tam gaz!
Siyaset

Lağım kokan İzmir'de CHP'li belediyelerin heykel açılışları tam gaz!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 14:53:00 -
Lağım kokan İzmir'de CHP'li belediyelerin heykel açılışları tam gaz!

İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediyesi, Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin adını verdiği bir parkın açılışını yaptı. Belediye ayrıca parka bir de Krımski'nin heykelini dikti.

İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediyesi, Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin adını verdiği bir parkın açılışını yaptı. Belediye ayrıca parka bir de Krımski'nin heykelini dikti.

Yerel seçimlere az bir zaman kala tepkilere rağmen heykel yapımının sürdüğü CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi.

Son olarak İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediyesi, Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin adını verdiği bir park yaptı.

Park açılışına Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Oksana Özek, ilçe protokolü, meclis üyeleri, STK’ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende yapılan konuşmaların ardından sıra Krımski'nin heykel açılışına geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir heykel daha...

Kesilen kırmızı kurdeleyle birlikte Krımski'nin heykeli açıldı.

Heykelin açılış töreninde konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Prof. Dr. Ahatanhel Krımski’nin UNESCO'nun dünyanın önde gelen isimleri listesinde yer aldığını ifade etti.

"Bu vesile ile savaşların olmadığı, barış dolu bir dünya diliyoruz"

Başkan Engin son olarak ise, "Narlıdere Belediyesi olarak toplumumda iz bırakan önemli şahsiyetlerin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile savaşların olmadığı, barış dolu bir dünya diliyoruz. Dostluğumuzun pekiştiği parkımız, çocuklarımızın neşe içinde birlikte oynadığı, ailelerin huzurla vakit geçtiği bir yer olarak halkımıza hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Ahatanhel Krımski kimdir?

Öte yandan Türkoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve UNESCO'nun dünyanın önde gelen isimleri listesinde yer alan Ahatanhel Krımski, 15 Ocak 1871’de Ukrayna’da öğretmen bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Birinci lisans eğitimini Moskova’da Doğu Dilleri Enstitüsü’nde yapan Krımski, ikinci lisans eğitimini Moskova Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi’nde yaptı.

Dünya ve Doğu Kültürü araştırmacısı olan Arapça, Farsça, Türkçe ve İslâm tarihi dersleri veren Krımski, Ukrayna Bilimler Akademisi’nin de kurucuları arasında yer aldı.

1918-1941 yıllarında Kiev Üniversitesi’nde görev yapan Krımski, 25 Ocak 1942’de Kazakistan’ın Kostanay şehrinde vefat etti.

İzmir battı, Soyer kaçtı!
İzmir battı, Soyer kaçtı!

Dünya

İzmir battı, Soyer kaçtı!

İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı
İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı

Gündem

İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı

İstanbul sonrası İzmir’de de suya yüzde 15 zam! Sel alan İzmir’de Soyer geziye çıktı!
İstanbul sonrası İzmir’de de suya yüzde 15 zam! Sel alan İzmir’de Soyer geziye çıktı!

Gündem

İstanbul sonrası İzmir’de de suya yüzde 15 zam! Sel alan İzmir’de Soyer geziye çıktı!

Tunç Soyer'in düzeni İzmirlileri böyle soydu! Tüm paralar popçulara!
Tunç Soyer'in düzeni İzmirlileri böyle soydu! Tüm paralar popçulara!

Siyaset

Tunç Soyer'in düzeni İzmirlileri böyle soydu! Tüm paralar popçulara!

CHP İzmir'de ortalık karıştı! Tunç Soyer'e büyük şok
CHP İzmir'de ortalık karıştı! Tunç Soyer'e büyük şok

Gündem

CHP İzmir'de ortalık karıştı! Tunç Soyer'e büyük şok

31 Mart yolcusu Mason Soyer!
31 Mart yolcusu Mason Soyer!

Siyaset

31 Mart yolcusu Mason Soyer!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23