Lağım ittifakı işte böyle olur

Hakkı Bilir İstanbul

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarını diline dolayarak, AK Parti hükümetini mafyayla iş tutmakla itham etme küstahlığında bulunan CHP, gırtlağına kadar battığı pisliği sümen altı etmenin gayretinde. ABD, AB, IMF ve daha nice dış mihraktan talimat alan CHP ve zilletin bileşenleri terör örgütlerinin de siyasi temsilcisi gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı’nın FETÖ’nün iddialarını diline dolaması, zillet ittifakının terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile anayasa çalışması yapması, CHP’li parlamenterlerin IMF yetkilileriyle görüşmesi, çukurda bocalayanın muhalefet olduğunu gözler önüne seriyor.

Pisliğe batmış durumdalar

Sedat Peker’in iddiaları üzerinden AK Parti hükümetinin mafya ile iş tuttuğunu öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zillet ittifakının kirli ilişkiler koalisyonunu kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışıyor. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin başını çektiği sözde millet ittifakı, muktedirlerden iktidar devşirebilmek adına karanlık mahfillerle aynı politik düzlemde yürüyor. Milletten icazet alıp iktidar olamayacağını iyi bilen zilletin bileşenleri; terör örgütlerinden para spekülatörlerine, yabancı istihbarat servislerinden Türkiye karşıtı kurum ve kuruluşlara kadar herkesle dirsek temasında bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın emir eri gibi çalışan muhalefet, AB liderlerine kendi ülkesini jurnallemekten çekinmiyor. Peker’in iddialarını meclis kürsüsüne taşıyan ve hükümete yönelik asılsız ithamlarda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 17/25 Aralık sürecinde de FETÖ’nün kumpas kasetlerini politika malzemesi haline getirmişti. 2019 yılında Ankara’da Hilton Oteli’nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz IMF heyetiyle gizli bir görüşme gerçekleştirmiş, Türkiye’yi yeniden küresel para çetesinin prangalarına mahkum etmek gayretiyle kirli bir diploması yürüttükleri basına yansımıştı. Muhalefetin, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) ev sahipliğinde ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun önderliğinde 2018 yılında, Türkiye’yi federatif bir yapıya çevirecek korsan bir anayasa çalışması için bir araya geldikleri de kamuoyunun gündemine bomba gibi düşmüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mazlum milletlerin gür sesi haline gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı, Siyonist İsrail’in eli kanlı kasabı Binyamin Netanyahu’ya benzeterek, eşine az rastlanır bir provokasyonda başrol oynamıştı. CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi’nin DHKP-C’li teröristlerin cenazesinde gözyaşı dökmesi de maşeri vicdanı yaralamıştı. Öyle ki üç beş oy fazla alabilmek uğruna, Türk aile yapısının baş düşmanı LGBTİ sapkınlar bile sözde millet ittifakının iltifatıyla meşru hale getirmeye çalışan da zilletin tâ kendisiydi. Konu hakkında Akit’e konuşan uzmanlar okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

Kandil-Pensilvanya hattındalar

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “İsmi millet aslı zillet olan ittifak, bir bakıyorsunuz PKK ile iş tutuyor, bir bakıyorsunuz Pensilvanya ile hareket ediyor. Şimdi de iddialar üzerinden halkımızı galeyana getirmeye çalışıyorlar. CHP ve zilletin figüranlarının yaptığı siyasetin halk nezdinde bir karşılığı yoktur” dedi.

Muhalefetin tavrının yıkıcı bir seyir aldığını kaydeden Şahin, “Ana muhalefet partisi iftiralara inanarak, bunları doğruymuş gibi lanse etmesi yakışmamaktadır. Halkımız bunlara prim vermemelidir. Aziz milletimiz bu senaryoları görüyor” şeklinde konuştu.

Muhalefet pisliğe batmış durumda

Siyaset bilimci ve araştırmacı yazar Çifci, “Dönüp kendilerine bakacak yüzleri yok. Terör örgütleri ile açık ilişkileri var, LGBT gibi ahlaksız organizasyonları planlarlar, Belediyelerde yolsuzluktan göz gözü görmez, parti içinde tecavüz had safhada. Ama bunlar temiz siyaset ister” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin muhalefet eliyle kaotik bir ortama sürüklenmek istendiğini kaydeden Çifci, “Türkiye’ye karşı aylardır sürdürülen bir saldırı var. Planlı ve programlı bu saldırıda ABD ve İsrail başat rolde. ABD Başkanı Biden Türkiye’de Ak Parti iktidarını yıkmanın tek yolu yasal yahut yasadışı muhalefeti tek bir hedefe karşı örgütlemek lazım demişti. Denilen yapılıyor besbelli” şeklinde konuştu.

