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Gündem Laga lugayı bırak bunları kendine sor! FETÖ’cü hain Harun Tokak'a can alıcı sorular
Gündem

Laga lugayı bırak bunları kendine sor! FETÖ’cü hain Harun Tokak'a can alıcı sorular

Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Harun Tokak, İsveç medyasına konuşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 22:55:00 -
Laga lugayı bırak bunları kendine sor! FETÖ’cü hain Harun Tokak'a can alıcı sorular

 yeniakit.com.tr 

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Türkiye'den kaçan Harun Tokak, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan FETÖ'cülerin iadesini istemesi üzerine tutuştu. 

İsveç'in Nyheter dygnet runt ve Sydsvsnkan gazetelerine konuşan Harun Tokak, mensubu olduğu FETÖ'nün canına kastettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vefa ve duygu sömürüsüyle hedef aldı.  

"İkimiz de İstanbul’da aynı semtte oturduk ve sürekli görüşürdük" diyen Tokak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızının nikah şahidi olduğunu da dile getirerek algı operasyonu yapmaya çalıştı. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suikast girişiminde bulunulduğunu örtbas eden Harun Tokak, sürgün hayatı yaşadığını iddia ederek "İkimiz de İstanbul’da ayni semtte oturduk ve sürekli görüşürdük. Çok iyi arkadaş idik uzunca bir süre" dedi.

FETÖ ile devlete sızdıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunduklarını, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile yüzlerce şehit ettiği vatandaşları dillendirmeyen Harun Tokak, "İlişkimiz yavaş yavaş bozulmaya başladı. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum ama ordudaki yozlaşmış liderlerin Erdoğan'ın Gülen'e ve dolayısıyla bana olan yaklaşımını değiştirmesine neden olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Harun Tokak, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kızının nikah şahidi olduğu fotoğrafı da İsveç basınına servis etti. 

Can alıcı sorular!

Vefa, dostluk gibi kavramlar üzerinden duygu sömürüsü yapan Harun Tokak, şunları bir kendine sor:

- O günden bugüne nasıl geldin? Kızının nikah şahidi olan Erdoğan'ı indirmek için ne tür entrikalara giriştiniz?

- 17-25 Aralık Emniyet Yargı darbe girişimini kim yaptı? Bu darbe girişimini yaparken senin dostluğun neredeydi? "Emniyetteki arkadaşların binde birini tanımam" diyen ve yine onları ölümüne savunan kimdi?

- 7 Şubat MİT kumpasıyla Erdoğan'ı terör örgütü lideri ilan etmek isteyen kimdi?

- 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Erdoğan'a kaldığı otelde suikast girişiminde bulunan, yüzlerce vatandaşımızı şehit eden ve binlercesini yaralayan hainler kimlerdi?

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