Lafa gelince ülkücü milliyetçi geçinirsin! Fatih Sultan Mehmet Han’a ‘oğlan’ ve ‘alkolik’ dediklerinde neredeydin?
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a haksız yere saldıran İYİ Partililere tepki gösterip, Fatih Sultan Mehmet'e atılan iftiralara sessiz kalmalarını eleştirdi.
Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yönelik saldırılar da masaya yatırıldı.
Erbaş’ın sözlerini çarpıtıp Mustafa Kemal’e lanet okunduğunu ileri sürenlere tepki gösteren Ali İhsan Karahasanoğlu, özellikle ülkücü geçinen İYİ Partililerin tavrını eleştirdi.
Karahasanoğlu, “Fatih Sultan Mehmet Han’a ‘oğlan’ ve ‘alkolik’ dediklerinde neredeydiniz?” diye sordu.