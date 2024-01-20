Laf olsun torba dolsun! Sana kimse inanmıyor katil Biden

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya uyarıda bulundu.

İsrail, sivil ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinliyi katletti. Biden, Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bu uyarı, koltuğu bırakması için Netanyahu üzerinde her geçen gün daha da artan istifa baskısının ardından geldi.

Biden ile Netanyahu görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Netanyahu telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ele aldı.

Biden, görüşmede, Gazze'deki operasyonların daha ziyade hedef gözetilerek düzenlenen operasyonlara kaydırılmasının bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

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Gazze'deki sivilleri hatırlattı: Sorumluluğu sizde

Biden, Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam ettirirken diğer yandan Gazze'deki masum sivillerin zarar görmemesinin de İsrail'in sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Görüşmenin ayrıntılarını aktaran ABD merkezli Axios, "Biden, Netanyahu'ya İsrail'in Gazze'deki sivil kayıplarını en aza indirme sorumluluğunun olduğunu söyledi." diye yazdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 24 bin 700'den fazla Filistinli öldürüldü.

Biden: İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık

Bu arada Biden, saldırıların ilk günlerinde İsrail'e giderek Netanyahu'ya açıktan destek veren liderler arasında yer alıyor.

Biden, ziyareti sırasında "İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık." ifadesini kullanmıştı.

İki devletli çözüm istedi

ABD Başkanı Biden, Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırılması konusunu da gündeme getirdi.

Biden, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir siyasi çözümün de ancak iki devletli çözüm ile mümkün olacağını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, bu konuya ilişkin şöyle dedi:

Filistin halkının Gazze'deki isteklerini ve yönetimini tartışmadan, savaş sonrası Gazze hakkında konuşamayız.