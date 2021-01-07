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Gündem Laf gediğine oturttu! Demirtaş'a öyle bir haddini bildirdi ki...
Gündem

Laf gediğine oturttu! Demirtaş'a öyle bir haddini bildirdi ki...

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, terörist Selahattin Demirtaş’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara atıfta bulunduğu aşağılık tweetine cevap vererek, Demirtaş'a resmen haddini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 13:54:00 -
Laf gediğine oturttu! Demirtaş'a öyle bir haddini bildirdi ki...

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan MLKP’li ve DHKP-C’li örgüt üyelerinin oluşturduğu gruba atıfta bulunarak, sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı.

Demirtaş’ın tweetini alıntılayarak paylaşımda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kandil’in nasıl titretildiğinden bahsederek, Demirtaş’a adeta haddini bildirdi.

Yılmaz attığı tweette şu ifadeleri kullandı.

“Sizin gençler terör marşları söyleyip, kahraman polislerimize hadsizlik edince gereken yapıldı.Yanlış sinyal alıp,hayallerde sallanmışsınız. Ama gerçek bir sallanma hatırlamak isterseniz Kandil’in nasıl yerle bir edildiğini zihninizde canlandırın. Titremeyi siz iyi bilirsiniz.”

 

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