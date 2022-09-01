Lady Zehma gemisi nereye ait? Lady Zehma neden arızalandı?
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki kargo gemisi Lady Zehma, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Peki, Lady Zehma neden arızalandı?
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.
Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı" ifadelerine yer verildi.
Lady Zehma gemisi nereye ait?
Lady Zehma gemisi 2005 yılında inşa edilmiş olan ve halen Panama bayrağı altında bulunan bir General Cargo Ship gemisidir.