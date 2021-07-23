  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte emperyalistlerin maması ile büyüyenler! Ruşen Çakır'ı savunup iktidarı hedef aldı

Rusya’dan flaş Taliban açıklaması

Bakan Koca'yı hedef alan Prof. Başer: Sağlıkçılar kimsenin emrinde değil

İBB'nin bu yaptığı tesadüf olamaz! Ekrem'in "Karma Seans" ve "LGBT Müdürlüğü" hamlesinin altından bakın ne çıktı

Muhabirden sel bölgesinde skandal hareket! İfşa olunca kovuldu

F-35'lerde yeni kriz patlak verdi

Terleyen değil oturan cumhurbaşkanı istiyor! Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsaydı vay Rize’nin haline

Erdoğan dünyaya meydan okurken LGBT destekçisi Kılıçdaroğlu keyif sürdü

Cumhuriyet yolunu açtı, Turgay Yıldız hedef aldı! Erdoğan, Albayrak, Ayasofya ve cemaatlere hadsiz sözler

Evi yandı! Çırılçıplak balkondan atladı
Evinin avlusundan hazine çıktı! Taşınması 3 yıl sürdü
Dikkat çeken 'kripto para' kararı! Erişim sağlanacağını duyurdu
Gannuşi Kovid-19'u yendi
İsveç'te son 2 gündür Covid-19 ölümü yaşanmadı
Dünya Laboratuvar ürünü olup olmadığı ortaya çıkmak üzere! Çin'den DSÖ'ye 'koronavirüs' resti!
Dünya

Laboratuvar ürünü olup olmadığı ortaya çıkmak üzere! Çin'den DSÖ'ye 'koronavirüs' resti!

Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine dair ikinci aşama planını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 23:49:00 -
Laboratuvar ürünü olup olmadığı ortaya çıkmak üzere! Çin'den DSÖ'ye 'koronavirüs' resti!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zıng Yişin, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un kökenine dair araştırmanın ikinci aşamasının, virüsün, bir Çin laboratuvarından sızmış olabilme ihtimalinin daha fazla araştırılmasını içermesine “oldukça şaşırdığını” ifade etti.

Bakan Yardımcısı Zıng, Kovid-19’un laboratuvardan çıktığı fikrinin “sağduyu ve bilime aykırı bir söylenti” olduğunu kaydederek, ikinci aşama planını reddetti. Basın toplantısında konuşan Zıng, “Böyle bir ‘köken takip etme planını’ kabul etmemiz imkânsız.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Çin'in bu tavrı alması, Kovid-19'un laboratuvar ürünü olduğu iddiasını güçlendirdiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay