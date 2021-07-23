Laboratuvar ürünü olup olmadığı ortaya çıkmak üzere! Çin'den DSÖ'ye 'koronavirüs' resti!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zıng Yişin, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un kökenine dair araştırmanın ikinci aşamasının, virüsün, bir Çin laboratuvarından sızmış olabilme ihtimalinin daha fazla araştırılmasını içermesine “oldukça şaşırdığını” ifade etti.

Bakan Yardımcısı Zıng, Kovid-19’un laboratuvardan çıktığı fikrinin “sağduyu ve bilime aykırı bir söylenti” olduğunu kaydederek, ikinci aşama planını reddetti. Basın toplantısında konuşan Zıng, “Böyle bir ‘köken takip etme planını’ kabul etmemiz imkânsız.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Çin'in bu tavrı alması, Kovid-19'un laboratuvar ürünü olduğu iddiasını güçlendirdiği bildirildi.