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La Liga'ya bir Türk daha! Resmen açıklandı

İspanya La Liga ekibi Huesca, Osmanlıspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:52
La Liga'ya bir Türk daha! Resmen açıklandı

İspanyol Huesca Kulübünden yapılan resmi açıklamada 26 yaşındaki Serdar Gürler ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Huesca'nın Serdar Gürler için Osmanlıspor'a 2,5 milyon euro ödediği ifade edildi. Serdar Gürler'in ismi transfer dönemi boyunca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

Fransa doğumlu olan Serdar Gürler geçen sezon Osmanlıspor formasıyla ligde çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 5 de asist yapmış ve performansı sayesinde ilk kez Milli Takım'a seçilmişti.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:52
  1. La Liga
  2. Huesca
  3. İspanya
  4. Yeni transfer
  5. resmen açıklandı
  6. Serdar Gürler

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