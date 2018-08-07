La Liga'ya bir Türk daha! Resmen açıklandı

İspanyol Huesca Kulübünden yapılan resmi açıklamada 26 yaşındaki Serdar Gürler ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Huesca'nın Serdar Gürler için Osmanlıspor'a 2,5 milyon euro ödediği ifade edildi. Serdar Gürler'in ismi transfer dönemi boyunca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

Fransa doğumlu olan Serdar Gürler geçen sezon Osmanlıspor formasıyla ligde çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 5 de asist yapmış ve performansı sayesinde ilk kez Milli Takım'a seçilmişti.