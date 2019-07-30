La Liga'dan kulüplere "Ekonomik Kontrol" atılımı

MADRİD (AA) - İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumu, son 6 yılda uyguladığı ekonomik denetimlerle ve yeni pazarlama yöntemleriyle yüksek borçları olan ve zarar eden İspanyol kulüplerinin sağlıklı bir bütçeye ulaşmasını sağladı.

La Liga'nın "Ekonomik Kontrol" adıyla kurduğu mali denetleme sistemi ve kulüplerin transfer dönemlerinde aldıkları ve sattıkları futbolcuları dijital ortamda gösteren "La Liga Manager" adlı uygulaması, La Liga'nın Madrid'deki merkezinde basına tanıtıldı.

La Liga kurumu, 2011-2012 sezonunda toplamda 135 milyon avro zarar eden ve yarısından fazlası iflasın eşiğinde olan İspanyol kulüplerinin, 2017-2018 sezonunda 251 milyon avro kar elde ettiklerini açıkladı.

İspanyol kulüplerinin 2017-2018 sezonu verilerine göre futbolcu maaşlarına toplamda 2 milyar 228 milyon avro harcadıkları belirtilirken, bunun, kulüplerinin toplam gelirlerinin yüzde 49,7'sine denk geldiği kaydedildi.

"La Liga kulüpleri arasında mevcut durumda ekonomik açıdan kırmızı çizgide bulunan yok." diyen La Liga yetkilileri, kulüplerin sürdürülebilir bir finansmana sahip olduklarını ve hepsinin ekonomik kontrol şemsiyesi altında bulunduğunu vurguladı.

La Liga'nın "Ekonomik Kontrol" sistemi hakkında bilgi veren La Liga Kurumsal Genel Direktörü Javier Gomez, UEFA'nın kulüpler için şart koyduğu Finansal Fair Play gibi ekonomik denetim kurallarına ek olarak La Liga'nın da kendi içinde bazı kontrol mekanizmaları geliştirdiğini anlattı.

Ekonomik Kontrol Kurulu'nda bağımsız kişilerden oluşan 3 ekonomist ve 2 avukat olduğunu aktaran Gomez, 30 Nisan tarihinden itibaren La Liga'daki tüm kulüplerin bütçelerini, gelir ve giderlerini, yatırımlarını, finansmanlarını ve mali bilgilerini La Liga kurumu ile paylaşmak zorunda olduklarını söyledi.

Verilen bilgilerde, ekonomik kontrol kurallarına uymayan kulüplere, 600 avrodan 300 bin avroya kadar para cezası ile La Liga'dan gelen ekonomik gelirlerden men, futbolcularının La Liga'dan kaydının silinmesi veya bir alt lige düşürülmesi cezalarının verilebileceği bildirildi.

Diğer yandan gelirlerini çok büyük oranda artıran La Liga kulüplerinin, 2012-2013 sezonunda 2 milyar 469 milyon 400 bin olan tüm gelirlerinin toplamının 2017-2018 sezonunda yüzde 81 artırarak 4 milyar 478 milyon 600 bin avroya (bunun yaklaşık 1 milyar 800 milyon avrosu Real Madrid ve Barcelona'ya ait) kadar çıktığı açıklandı.

Ayrıca 2017-2018 sezonunda kulüplerin elde ettiği gelirin bir önceki sezona göre yüzde 20,6 daha fazla olduğu ifade edildi.

Bu arada "La Liga Manager" adlı uygulama ile kulüplerin transfer dönemlerinde aldıkları ve sattıkları futbolcuları dijital ortama aktardıklarını kaydeden La Liga yetkilileri, bu uygulamayı tüm dünyaya pazarlamak için görüşmeler yaptıklarını belirtti.

La Liga'nın bu uygulama ile tüm belgeleri eksiksiz dijital ortama yüklenmiş olması halinde, bir futbolcunun transferine 3 ila 10 dakika içinde onay verebilir duruma geldiği ifade edildi.

La Liga kurumu ayrıca, maç canlı yayın haklarının yasa dışı kullanımı, sporda şiddetle mücadele ve şikeye karşı önlemlerini artırarak La Liga'nın ulusal ve uluslararası imajını korumaya özen gösterdiğinin altını çizdi.







