La Liga’da şampiyon belli oldu

İspanya La Liga’da sezonun kaderini belirleyen El Clasico’da Barcelona, sahasında Real Madrid’i mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Katalan ekibi, ezeli rakibi önünde aldığı galibiyetle kupayı garantiledi.

İspanya La Liga’da şampiyonluk düğümü El Clasico’da çözüldü. Barcelona, sahasında ağırladığı Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Camp Nou’da oynanan dev karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Katalan temsilcisi, hem prestij mücadelesinden galibiyetle ayrıldı hem de şampiyonluk yarışına son noktayı koydu.

 

İspanya La Liga’nın 35. haftasında oynanan El Clasico’da Barcelona, Camp Nou’da Real Madrid ile karşılaştı. Milli oyuncu Arda Güler sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

 

Barcelona’ya hem galibiyeti hem şampiyonluğu getiren golleri Rashford ve Ferran Torres attı. Bu sonucun ardından puanını 91’e yükselten Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 14’e çıkartarak LaLiga’da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

 

Hansi Flick’in öğrenceleri üst üste ikinci, toplamda ise 29. şampiyonluk sevincini yaşadı.

