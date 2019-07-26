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La Liga'da maç günü tartışması

İspanya Futbol Federasyonundan sorumlu hakimin, La Liga maçlarının sadece cumartesi ve pazar günü oynanabileceği yönündeki kararı tartışmaya sebep oldu- La Liga kurumu:- "Bu karar, maç yayın haklarıyla ilgili 2 milyar avrodan fazla bedelle imzalanmış sözleşmeleri tehlikeye atar. Maç günlerine ve saatlerine karar verme yetkisi sadece La Liga'dadır"

26 Temmuz 2019 Cuma 19:12
La Liga'da maç günü tartışması

MADRİD (AA) - İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) sorumlu hakimin aldığı, İspanya 1. Ligi (La Liga) ve 2. Ligi (La Liga 1/2/3) maçlarının sadece cumartesi ve pazar günleri oynanabileceği yönündeki karar, tartışmalara neden oldu.

RFEF'in bünyesinde bulunan ve lig karşılaşmalarıyla ilgili yasal kararları alan maç kurulu hakimi Carmen Perez, federasyonun onayladığı lig fikstürü takvimindeki gün ve saatlerle uyuşmadığı gerekçesiyle La Liga ve La Liga 1/2/3 maçlarının cuma ve pazartesi akşamları oynanamayacağını duyurdu.

Hakim Perez, RFEF'in özel bir kararı olmadıkça lig maçlarının cumartesi ve pazar günü oynanması gerektiğini, takvime La Liga'nın karar vereceğini belirtti.

La Liga kurumu ise RFEF'in kararına sert tepki göstererek, "Bu karar, maç yayın haklarıyla ilgili 2 milyar avrodan fazla bedelle imzalanmış sözleşmeleri tehlikeye atar. Maç günlerine ve saatlerine karar verme yetkisi sadece La Liga'dadır." açıklamasını yaptı.

RFEF ile La Liga kurumlarını karşı karşıya getiren maç günleri tartışmasıyla ilgili sorun, 7 Ağustos'ta görülecek davayla nihai olarak çözüme kavuşacak.

İspanyol basını, RFEF'in aldığı kararın değişmemesi halinde, maç canlı yayınlarından dolayı imzalanan ve cuma ile pazartesi günlerinin de dahil olduğu sözleşmelerin iptali durumunda La Liga'nın büyük rakamlarda tazminat ödeyebileceğini iddia etti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 19:12
  1. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF)
  2. İspanya'dan futbol
  3. La Liga
  4. maç günü tartışması

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