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La Liga 4 yılda ekonomik gücünü ikiye katladı

- La Liga'nın ekonomik faaliyetleri 2012-2013 sezonuna göre 2016-2017 sezonunda 7 milyar 600 milyon avrodan 15 milyar 688 milyon avroya yükseldi

06 Mart 2019 Çarşamba 14:08
La Liga 4 yılda ekonomik gücünü ikiye katladı


MADRİD (AA) - İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga, 4 yılda ekonomik gücünü ikiye katladı.

Price Waterhouse Coopers adlı danışmanlık firmasının açıkladığı rapora göre, 2016-2017 sezonunda La Liga'nın ekonomik faaliyetlerinin 15 milyar 688 milyon avro olduğu ve bunun İspanya'nın yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının yüzde 1,37'sine denk geldiği belirtildi. La Liga'nın 2012-2013 sezonundaki ekonomik faaliyetlerinin toplamının ise 7 milyar 600 milyon avro olduğu hatırlatıldı.

Raporda, La Liga'nın 15 milyar 688 milyon avroluk ekonomik faaliyetlerinin 3 milyar 10 milyon avrosunun direkt kulüplerden, 5 milyar 594 milyon avrosunun futbol tedarikçilerinden, 3 milyar 998 milyon avrosunun futbol ile bağlantılı sektörlerden, 3 milyar 86 milyon avrosunun da taraftar harcamalarından sağlandığı bildirildi.

2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarına göre kıyaslama yapıldığında profesyonel futbol endüstrisinin sağladığı istihdamın 140 bin kişiden 184 bin 600'e yükseldiği, toplanan verginin de 2 milyar 995 milyon avrodan 4 milyar 89 milyon avroya çıktığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:08
  1. ekonomik gelir
  2. İspanya'dan futbol
  3. La Liga

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