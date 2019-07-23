Merakla beklenen 3. sezonuyla izleyicilerin dikkatini çeken La Casa De Papel hakkında internette araştırmalar sürüyor. Yeni sezon için heyecan sürerken bir yandan da La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici karşısına çıktı. La Casa De Papel'in 4. Sezonu için açıklama yapılmadı. Dizinin yönetmeni Jesús Colmenar basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını açıklamıştı.

La Casa De Papel 3.sezon nasıl izlenir?

La Casa De Papel dizisinin yayın hakları Netflix'te bulunuyor. Dizinin yeni sezonunu izleyebilmeniz için Netflix'e üye olmanız gerekmektedir.