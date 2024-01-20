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Spor Kylian Mbappe'ye 400 milyon euroluk teklif etmek cesaret ister: Real Madrid devrede ama PSG pes etmedi! Yeni transferini açıkladı
Spor

Kylian Mbappe'ye 400 milyon euroluk teklif etmek cesaret ister: Real Madrid devrede ama PSG pes etmedi! Yeni transferini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 19:50:00 -
Kylian Mbappe'ye 400 milyon euroluk teklif etmek cesaret ister: Real Madrid devrede ama PSG pes etmedi! Yeni transferini açıkladı

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığı iddiaları sonrası flaş bir hamle geldi. Paris Saint Germain'in yıldız futbolcuya 400 milyon euroluk bir sözleşme sunduğu belirtildi.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Ligue 1 devinin, Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Fransız futbolcu için yeni bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

RMC Sport'un haberine göre; Paris Saint Germain, Kylian Mbappe ile sözleşme uzatmak için harekete geçti. 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 100 milyon eurodan, 4 senelik kontrat önerisinde bulunulduğu vurgulandı.

Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'in bu teklifine henüz olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmadığı aktarıldı. Fransız forvet için Real Madrid'in yanı sıra Liverpool'un da devrede olduğu kaydedildi.

Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint Germain'de 25 müsabakada forma şansı buldu. Fransız futbolcu bu süreçte 26 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli forvet aynı zamanda 4 asist üretti.

Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 180 milyon euro.
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