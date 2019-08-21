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KYK yurt ücretleri ne zaman ödeniyor? KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt başvurusuları başladı. KYK yurt başvurusu yapmak isteyenler KYK yurt başvurularını 26 Ağustos’a kadar yapmaları gerekmektedir. KYK yurt başvurusu sonucuna göre KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrencilerin ödeyeceği KYK yurt ücretini ne zaman ödemeye başlar? KYK yurt ücretlerin ne kadar?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:12
KYK yurt ücretleri ne zaman ödeniyor? KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt başvurusuları başladı. KYK yurt başvurusu yapmak isteyenler KYK yurt başvurularını 26 Ağustos’a kadar yapmaları gerekmektedir. KYK yurt başvurusu sonucuna göre KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrencilerin ödeyeceği KYK yurt ücretini ne zaman ödemeye başlar? KYK yurt ücretlerin ne kadar?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra her ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar o ayın yurt ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak alınan güvence bedeli de en düşük yurt modelinde 224 liradan 273 liraya çıkarıldı. 

KYK yurt ücretleri ne kadar 2019?

KYK yurt ücretleri ne kadar? Geçen yıl 180 lira olan devlet yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira olarak belirlendi. Devlet yurtlarında en yüksek 285 lira olan yurt modelindeki yatak ücreti de zamlı tarifede 340 liraya yükseldi. Bu yurtların güvence bedeli 380 liradan 465 liraya yükseltildi. Kıbrıs'taki devlet yurtları için ise zam yüzde 30'un üzerine çıkartılarak 300 lira olan ücretler 400 lira olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:12
  1. KYK yurt ücretleri ne zaman ödeniyor?
  2. KYK yurt ücretleri ne kadar?
  3. KYK yurt ücretleri ne kadar 2019?

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