Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. KYK yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar yapılacak. Peki KYK yurt ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalı? İşte KYK yurt ile ilgili en sık sorulan sorular ve cevapları.

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir. Yeni ücret tarifesine göre, en düşük KYK yurt ücreti 168 liradan 200 liraya çıkarıldı. 2019-2020 yılında 6 veya 8 kişilik odalarda kalacak en düşük yurt ücretlerine yapılan zam oranı yüzde 19’un üzerine çıktı. Kıbrıs'taki devlet yurtları için ise zam yüzde 30'un üzerine çıkartılarak 300 lira olan ücretler 400 lira olarak belirlendi.

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