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KYK yurt ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalı?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. KYK yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar yapılacak. Peki KYK yurt ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalı?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:59
KYK yurt ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalı?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. KYK yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar yapılacak. Peki KYK yurt ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalı? İşte KYK yurt ile ilgili en sık sorulan sorular ve cevapları.

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir. Yeni ücret tarifesine göre, en düşük KYK yurt ücreti 168 liradan 200 liraya çıkarıldı. 2019-2020 yılında 6 veya 8 kişilik odalarda kalacak en düşük yurt ücretlerine yapılan zam oranı yüzde 19’un üzerine çıktı. Kıbrıs'taki devlet yurtları için ise zam yüzde 30'un üzerine çıkartılarak 300 lira olan ücretler 400 lira olarak belirlendi.

 

KYK ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

Kıbrıs’ta okuyan öğrenciler KYK yurt başvurusu yapabilir mi? | Kıbrıs KYK yurt ücretleri 2019

KYK yurt beslenme yardımı ne kadar?

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KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlayacak, KYK burs başvurusu nasıl yapılacak?

Hatalı KYK yurt başvurusu durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?

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KYK ilk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır? KYK ücreti nasıl ve nereye yatırılır?

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:59
  1. KYK yurt ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalı?
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  5. KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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