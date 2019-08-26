KYK yurt başvurusu ne zaman son KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler 2019 - 2020 eğitim öğretim KYK yurt başvurularını yapıyor. Devlet yurdu olan KYK yurduğuna başvuruda bulunacaklar KYK yurt başvurularının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları üniversite öğrencileri ve veliler tarafından en çok araştırılan konuların başında gelmekteydi. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte KYK yurt başvurusu yapacakların da KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Kredi Yurtlar Kurumu üniversite kayıtlarının başladığı gün KYK yurt başvurularını da başlattı. 19 Ağustos’ta başlayan KYK yurt başvuruları bugün yani 26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. KYK yurt başvuru sonuçları ise bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.