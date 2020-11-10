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Eğitim KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu nereden yapılır?
Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu nereden yapılır?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler, KYK yurt başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularına ilişin açıklama yaptı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:04:00 - 2020-11-10 18:05:15
KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu nereden yapılır?

KYK burs başvurularının yapılıp tamamlanmasıyla birlikte gözler bu kez de KYK yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının sonlanmasıyla birlikte KYK yurt başvurularının başlayacağı tahmin ediliyor. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu nereden yapılır?

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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