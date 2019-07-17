KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kredili burs tarihi 2019-2020

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan maddi açıdan destek almak isteyen öğrenciler 2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunu soruyor. İl dışında üniversite okuyacak öğrencilerin sıklıkla sorguladığı KYK burs başvuruları nasıl yapılır? Son dönemlerde ağırlıklı olarak araştırılan KYK burs ve geri ödemeli burs başvuruları başlangıç - bitiş tarihleri ne zaman? İşte öğrencilerin merakla beklediği KYK başvuru tarihleri...

2019 KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuru tarihi için öğrenciler araştırmalara başladı. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 2018 yılında yurt başvuruları Eylül ayında yapılmıştı. Buna göre, 2019 yurt başvurularının da o tarihlerde yapılması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK'dan burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru tarihini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs ve kredi başvuruları yurt başvurularının tamamlanmasının ardından alınacak. 2018 yılında burs ve kredi başvuruları ekim ayı içerisinde alınmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

KYK başvuruları nasıl yapılacak?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.