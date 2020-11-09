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Eğitim KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK yurt başvuru tarihi
Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK yurt başvuru tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt başvuruları konusunda bir açıklama geldi. KYK başvuruları üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyordu. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK yurt başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:25:00 -
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK yurt başvuru tarihi

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuru takvimi konusunda bekleyiş sürüyor. KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2020-2021 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."

KYK yurt başvuru ücreti ne kadar?

2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişiyor. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL.

 

 

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