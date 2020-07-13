KYK yurt başvuruları ne zaman 2020 | KYK yurt başvuru şartları

Milyonlarca öğrenci hayalindeki üniversiteye girebilmek için 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılan sınavda ter döktü. Üniversite için pek çok genç ailesinin yanından ayrılıp farklı bir kente gidecek. Bu sebeple hem aileler hem de öğrenciler güvenlik açısından daha çok devlet yurtlarını tercih ediyor. Çocuklarını devlet güvencesine emanet etmek isteyen ailelerle, üniversite hayali kuran gençler şimdiden KYK yurt başvurularının ne zaman alınacağına yönelik haberleri araştırmaya başladı.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yükseköğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

KYK yurt başvuruları ne zaman 2020

KYK yurtlarına 2020-2021 öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunabilecek.

Ancak KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik bir resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 2019 yılında başvurular 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı.

KYK yurt başvuruları nasıl yapılıyor?

KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Bu sebeple e devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin öncelikle PTT şubesinden e devlet şifresini alması gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt başvuru şartları

Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)